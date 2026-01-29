KRC Genk KRC Genk
2-1
Malmö FF Malmö FF
gnkKRC Genk
Malmö FF
0-1
4' Taha Ali
Daan Heymans (pen) 45'
1-1
(Daan Heymans) Konstantinos Karetsas 82'
2-1
Datum: 29/01/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Cegeka Arena
Genk wint met het kleinste verschil van Malmö maar krijgt toch ferme domper te verwerken
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
| 80 reacties
Genk wint met het kleinste verschil van Malmö maar krijgt toch ferme domper te verwerken
Foto: © photonews

Een zeer matig Racing Genk heeft donderdag met 2-1 gewonnen van Malmö FF. Omdat rechtstreekse concurrenten het ook goed deden, eindigen de Limburgers op de negende plaats van de League Phase met 16 punten.

Racing Genk sloot donderdagavond zijn League Phase van de Europa League af tegen Malmö FF. Coach Nicky Hayen liet Daan Heymans staan, maar verging Kos Karetsas voor Ibrahima Bangoura. Hyeon-Gyu Oh startte in de spits en Jarne Steuckers kwam in de plaats van Yira Sor.

Vroege tegentreffer na kinderlijk verdedigen

De wedstrijd was nog maar net begonnen of het liep al grondig mis. De achterhoede van Genk stond kinderlijk te verdedigen waardoor Taha Ali werd diep gestuurd. Medina schoot te laat in actie waardoor de Malmö-aanvaller alle tijd van de wereld kreeg.

Nadien liet Medina hem zomaar op doel trappen. Het leer week nog een beetje af op Smets waardoor Lawal kansloos was. Malmö scoorde drie keer in zijn voorbije zeven EL-wedstrijden. Tegen Genk hadden de Zweden nog geen vier minuten nodig.

Heymans hangt bordjes gelijk vanop de stip

Als reactie knalde Ito kort nadien over doel, van heel dichtbij. De thuisploeg nam de wedstrijd nadien in handen en domineerde op alle vlakken, maar kon moeilijk doelgevaar creëren. Wanneer er dan toch een kans volgde, werd die stevig de nek omgewrongen.

Kort voor de pauze kon Heymans zijn ploeg weer op gelijke hoogte brengen vanop de stip, na een (lichte) fout op Matte Smets. Hayen had veel werk tijdens de rust. 

Ook na de pauze bleven de Limburgers heel onnauwkeurig voetballen. Dat terwijl de Zweden het ook serieus lieten afweten. Het niveau van Malmö was enorm laag. 

Meer naar het einde van de tweede helft toe begon Genk echt door te duwen. Een tien minuten voor tijd werd dat omgezet in een doelpunt. Karetsas plaatste de bal op aangeven van Heymans in één keer in doel. Met een heerlijke tik zorgde hij voor de 2-1.

Geen top 8, ondanks zege

Er vielen geen doelpunten meer en Genk won uiteindelijk met het kleinste verschil van een heel zwakke tegenstander. Omdat rechtstreekse concurrenten ook wonnen eindigt Genk op de negende plaats, net buiten de top 8. Een serieuze domper voor de Limburgers, die nu barragewedstrijden moeten spelen om naar de achtste finales te gaan.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 6.85 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Medina Yaimar   62' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 33/42 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.09 -
  • Nauwkeurige passes: 83/93 (89.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 57/59 (96.6%)
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 51/60 (85%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Heymans DaanA 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 36/47 (76.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 62' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 27/28 (96.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 43/55 (78.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ito Junya 72' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 28/38 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/9 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Oh Hyun-Gyu 83' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/8
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Steuckers Jarne 62' 6.71 -
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Sor Yira Collins 18' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 28' 6.47 -
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos 28' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 28' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 0'  
Nkuba Ken 0'  
Mirisola Robin 7' 6.49  
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 0'  
De Wannemacker August 0'  
Stevens Brent 0'  
Erabi Jusef 0'  
 

Malmö FF Malmö FF
Ellborg Melker 90' 6.83 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/32 (25%)
Meer statistieken
Lundbergh Theodor 90' 5.84 -
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Frejd Pålsson Malte 81' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Rosler Colin 90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Karlsson Johan 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Sigurdsson Arnór 61' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Berg Johnsen Lasse 90' 5.71 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Busuladzic Kenan A   90' 7.39 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Ali Taha 73' 6.77 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/22 (59.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Gudjohnsen Daniel 73' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Christiansen Anders 61' 5.86 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Lewicki Oscar 9' 6.01  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
Meer statistieken
Ekong Emmanuel 29' 5.96 -
Meer statistieken
Olsson Martin 0'  
Soumah Salifou 17' 6.27 -
Meer statistieken
Botheim Erik 17' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
Meer statistieken
Dahlin Johan 0'  
Haksabanovic Sead 29' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Skogmar Adrian 0'  
Bolin Hugo 0'  
Palac Antonio 0'  
Ponnert Hidalgo Vicente 0'  
Herbeleef KRC Genk - Malmö FF
Genk wint met het kleinste verschil van Malmö maar krijgt toch ferme domper te verwerken

Genk wint met het kleinste verschil van Malmö maar krijgt toch ferme domper te verwerken

22:59

Een zeer matig Racing Genk heeft donderdag met 2-1 gewonnen van Malmö FF. Omdat rechtstreekse concurrenten het ook goed deden, eindigen de Limburgers op de negende plaats v...

Vooraf

LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

09:45

Racing Genk sluit donderdagavond de League Phase van de Europa League af tegen Malmö FF. De Limburgers zijn al zeker van overwintering, maar mikken nog op een plek bij de e...

Europa League

 Speeldag 8
Aston Villa Aston Villa 3-2 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
FCSB FCSB 1-1 Fenerbahçe Fenerbahçe
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 0-3 Bologna Bologna
Nottingham Forest Nottingham Forest 4-0 Ferencváros Ferencváros
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
Real Betis Real Betis 2-1 Feyenoord Feyenoord
Lille OSC Lille OSC 1-0 Freiburg Freiburg
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-0 Braga Braga
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 4-2 Utrecht Utrecht
Sturm Graz Sturm Graz 1-0 Brann Brann
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Panathinaikos Panathinaikos 1-1 AS Roma AS Roma
Lyon Lyon 4-2 PAOK PAOK
FC Basel FC Basel 0-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
KRC Genk KRC Genk 2-1 Malmö FF Malmö FF
FC Porto FC Porto 3-1 Rangers FC Rangers FC
Ludogorets Ludogorets 1-0 Nice Nice
FC Midtjylland FC Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved