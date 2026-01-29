Genk wint met het kleinste verschil van Malmö maar krijgt toch ferme domper te verwerken

Een zeer matig Racing Genk heeft donderdag met 2-1 gewonnen van Malmö FF. Omdat rechtstreekse concurrenten het ook goed deden, eindigen de Limburgers op de negende plaats van de League Phase met 16 punten.

Racing Genk sloot donderdagavond zijn League Phase van de Europa League af tegen Malmö FF. Coach Nicky Hayen liet Daan Heymans staan, maar verging Kos Karetsas voor Ibrahima Bangoura. Hyeon-Gyu Oh startte in de spits en Jarne Steuckers kwam in de plaats van Yira Sor.

Vroege tegentreffer na kinderlijk verdedigen

De wedstrijd was nog maar net begonnen of het liep al grondig mis. De achterhoede van Genk stond kinderlijk te verdedigen waardoor Taha Ali werd diep gestuurd. Medina schoot te laat in actie waardoor de Malmö-aanvaller alle tijd van de wereld kreeg.

Nadien liet Medina hem zomaar op doel trappen. Het leer week nog een beetje af op Smets waardoor Lawal kansloos was. Malmö scoorde drie keer in zijn voorbije zeven EL-wedstrijden. Tegen Genk hadden de Zweden nog geen vier minuten nodig.

Heymans hangt bordjes gelijk vanop de stip

Als reactie knalde Ito kort nadien over doel, van heel dichtbij. De thuisploeg nam de wedstrijd nadien in handen en domineerde op alle vlakken, maar kon moeilijk doelgevaar creëren. Wanneer er dan toch een kans volgde, werd die stevig de nek omgewrongen.

Kort voor de pauze kon Heymans zijn ploeg weer op gelijke hoogte brengen vanop de stip, na een (lichte) fout op Matte Smets. Hayen had veel werk tijdens de rust.





Ook na de pauze bleven de Limburgers heel onnauwkeurig voetballen. Dat terwijl de Zweden het ook serieus lieten afweten. Het niveau van Malmö was enorm laag.

Meer naar het einde van de tweede helft toe begon Genk echt door te duwen. Een tien minuten voor tijd werd dat omgezet in een doelpunt. Karetsas plaatste de bal op aangeven van Heymans in één keer in doel. Met een heerlijke tik zorgde hij voor de 2-1.

Geen top 8, ondanks zege

Er vielen geen doelpunten meer en Genk won uiteindelijk met het kleinste verschil van een heel zwakke tegenstander. Omdat rechtstreekse concurrenten ook wonnen eindigt Genk op de negende plaats, net buiten de top 8. Een serieuze domper voor de Limburgers, die nu barragewedstrijden moeten spelen om naar de achtste finales te gaan.