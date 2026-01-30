Nicky Hayen heeft duidelijke boodschap voor de Genk-fans na overwinning tegen Malmö

Nicky Hayen heeft duidelijke boodschap voor de Genk-fans na overwinning tegen Malmö
Racing Genk won donderdagavond thuis tegen Malmö FF, maar eenvoudig werd het allerminst. Na een moeizame start en achterstand zorgde Karetsas met een flits van klasse voor de ommekeer. Coach Nicky Hayen was blij met de energie die de fans brachten.

Racing Genk deed wat het moest door te winnen van Malmö FF, al ging dat niet zonder slag of stoot. De Limburgers speelden tegen een opmerkelijk zwakke tegenstander en kwamen op achterstand. Karetsas maakte het verschil met een klassenflits.

Nicky Hayen was na afloop een gelukkige coach, al werd de top 8 niet behaald. "Of ik opgelucht ben? Dat is een groot woord, want ik zie elke dag wat de spelers ervoor proberen te doen", vertelde de Truienaar na afloop.

Hayen ziet progressie én de cruciale rol van het publiek

"Ik ben vooral blij dat we dit kunnen neerzetten. We zetten stapjes vooruit. De druk naar voren was beter, we gingen hoger staan", gaat de coach verder. Hij was ook bijzonder gelukkig over het feit dat de fans zich goed lieten horen.

"Het publiek ging er dan onmiddellijk achter staan. Dankzij die energie in het stadion hebben we een leuke avond beleefd. Dit is wat we in ons eigen stadion willen brengen, maar ook op verplaatsing. Ik ben dus eerder blij dan opgelucht."

Hayen sloot af met een duidelijke boodschap voor de supporters. "Ik heb benadrukt dat de supporters een grote rol hebben gespeeld. Ze bleven ons steunen. Dat is de boodschap die ik aan hen wil geven: wij gaan er alles aan doen om te blijven werken voor goede resultaten, 90 minuten lang."

"Het omgekeerde is dan dat zij er zullen blijven staan, los van het resultaat. Ik ben de eerste die tegen kritiek kan. Als het terecht is moeten we dat kunnen accepteren. Als de fans ons blijven steunen zoals vandaag zullen we nog veel mooie momenten beleven", klinkt het nog.

