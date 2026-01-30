Dit is de tegenstander van KRC Genk in de Europa League-play-offs

KRC Genk treft Dinamo Zagreb in de play-offs van de Europa League. De loting om te bepalen tegen welke ploeg de mannen van Nicky Hayen zouden spelen, vond deze vrijdag plaats, een uur na die voor de Champions League.

KRC Genk kwam bijna in aanmerking voor directe kwalificatie voor de 1/8e finales van de Europa League via de top 8 met 16 punten op de teller, maar de Limburgers zullen uiteindelijk door de play-offs moeten.

Ze eindigden als negende, gelijk qua punten met Roma, maar de Italiaanse club stond voor dankzij een beter doelsaldo. Terwijl Genk op de laatste speeldag 2-1 van Malmö won, deelden de Giallorossi de punten tegen Panathinaikos (1-1).

Als negende kende KRC Genk zijn potentiële tegenstanders al. De club wist dat het of Dinamo Zagreb, 23e, of SK Brann, 24e, zou zijn.

KRC Genk tegen Dinamo Zagreb in de 1/16e finale

Uiteindelijk gaat het om de Kroatische club voor de Limburgers. Een tegenstander die op papier haalbaart moet zijn, maar die men toch niet mag onderschatten. De Kroaten eindigden hun groepsfase met een 2-0 nederlaag tegen Midtjylland.

Op de 23e plek in het groepsfase-klassement staat het team net boven SK Brann, dat de enige ploeg is die zich geplaatst heeft met 9 punten. De play-offs van de Europa League zullen plaatsvinden op 19 februari voor de heenwedstrijden en op 26 februari voor de terugwedstrijden.