Dit is de tegenstander van KRC Genk in de Europa League-play-offs

Foto: © photonews

KRC Genk treft Dinamo Zagreb in de play-offs van de Europa League. De loting om te bepalen tegen welke ploeg de mannen van Nicky Hayen zouden spelen, vond deze vrijdag plaats, een uur na die voor de Champions League.

KRC Genk kwam bijna in aanmerking voor directe kwalificatie voor de 1/8e finales van de Europa League via de top 8 met 16 punten op de teller, maar de Limburgers zullen uiteindelijk door de play-offs moeten.

Ze eindigden als negende, gelijk qua punten met Roma, maar de Italiaanse club stond voor dankzij een beter doelsaldo. Terwijl Genk op de laatste speeldag 2-1 van Malmö won, deelden de Giallorossi de punten tegen Panathinaikos (1-1).

Als negende kende KRC Genk zijn potentiële tegenstanders al. De club wist dat het of Dinamo Zagreb, 23e, of SK Brann, 24e, zou zijn.

KRC Genk tegen Dinamo Zagreb in de 1/16e finale

Uiteindelijk gaat het om de Kroatische club voor de Limburgers. Een tegenstander die op papier haalbaart moet zijn, maar die men toch niet mag onderschatten. De Kroaten eindigden hun groepsfase met een 2-0 nederlaag tegen Midtjylland.

Op de 23e plek in het groepsfase-klassement staat het team net boven SK Brann, dat de enige ploeg is die zich geplaatst heeft met 9 punten. De play-offs van de Europa League zullen plaatsvinden op 19 februari voor de heenwedstrijden en op 26 februari voor de terugwedstrijden.

Europa League
KRC Genk
Malmö FF

Europa League

 Speeldag 8
Aston Villa Aston Villa 3-2 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
FCSB FCSB 1-1 Fenerbahçe Fenerbahçe
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 0-3 Bologna Bologna
Nottingham Forest Nottingham Forest 4-0 Ferencváros Ferencváros
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
Real Betis Real Betis 2-1 Feyenoord Feyenoord
Lille OSC Lille OSC 1-0 Freiburg Freiburg
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-0 Braga Braga
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 4-2 Utrecht Utrecht
Sturm Graz Sturm Graz 1-0 Brann Brann
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Panathinaikos Panathinaikos 1-1 AS Roma AS Roma
Lyon Lyon 4-2 PAOK PAOK
FC Basel FC Basel 0-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
KRC Genk KRC Genk 2-1 Malmö FF Malmö FF
FC Porto FC Porto 3-1 Rangers FC Rangers FC
Ludogorets Ludogorets 1-0 Nice Nice
FC Midtjylland FC Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

