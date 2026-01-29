Transfernieuws en Transfergeruchten 29/01: Pau
La Louvière shopt bij Anderlecht en daar gaat ... Lokeren van profiteren
La Louvière is bezig met een heel drukke transferperiode. Daar horen zowel inkomende als uitgaande transfers bij. Nu gaan ze ook een speler laten gaan richting Lokeren in de Challenger Pro League. (Lees meer)
