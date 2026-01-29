La Louvière shopt bij Anderlecht en daar gaat ... Lokeren van profiteren

La Louvière is bezig met een heel drukke transferperiode. Daar horen zowel inkomende als uitgaande transfers bij. Nu gaan ze ook een speler laten gaan richting Lokeren in de Challenger Pro League.

Achter de schermen werkte La Louvière al een tijd aan de komst van Majeed Ashimeru. De transfer van de Ghanese middenvelder naar De Wolven kwam donderdagavond eindelijk in orde. En dat zou ook meteen een vertrek op het middenveld betekenen.

'La Louvière laat Maxime Pau vertrekken naar Lokeren'

Transfergoeroe Sacha Tavolieri meldt dat Maxime Pau de Easi Arena wel eens sneller dan verwacht zou kunnen verlaten om zich aan te sluiten bij Sporting Lokeren in de Challenger Pro League. Een operatie die eruitziet als een definitieve transfer.

De 25-jarige Fransman zijn contract bij RAA La Louvière loopt af, dus zou hij zes maanden voor het einde van zijn contract de club kunnen verlaten. Sinds september was hij slechts aan twee wedstrijden in het kampioenschap gestart, nadat hij de seizoensstart toch als basisspeler had gemaakt.

Maxime Pau op zoek naar meer speelminuten

Maxime Pau heeft een mooie evolutie doorgemaakt de voorbije jaren. Hij kwam aan voor 15.000 euro uit Saint-Priest in de vierde Franse divisie toen de Henegouwers nog in de amateurreeksen zat. De speler heeft bijgedragen aan de opeenvolgende promoties van het team met 19 doelpunten in 82 wedstrijden.



Ook dit seizoen beleefde hij een hoogtepunt door de overwinning tegen Cercle Brugge in de extra tijd. Afwezig in de selectie de afgelopen weken, zal hij zich dus opnieuw doen gelden in de Challenger Pro League bij Lokeren. Hij zal onder andere de taken van een zekere ... Radja Nainggolan moeten overnemen.