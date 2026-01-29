DONE DEAL: Frutos geeft transfer toe en La Louvière shopt bij Belgische topclub

DONE DEAL: Frutos geeft transfer toe en La Louvière shopt bij Belgische topclub
Nicolas Frutos, sportief directeur van RAAL La Louvière, heeft de stand van zaken gegeven over twee hete dossiers. Het ziet er naar uit dat ze deze winter alvast één speler gaan ophalen bij RSC Anderlecht, al is het niet de meest verwachte naam.

UPDATE: de deal is inmiddels ook officieel bevestigd door RSC Anderlecht. Zij maakten bekend dat paars-wit de speler zal uitlenen aan La Louvière. Daar kan hij de komende maanden misschien opnieuw wat meer aan spelen toekomen.

De afgelopen weken zijn twee bekende namen genoemd vanuit La Louvière: Samuel Bastien (Fortuna Sittard) en Majeed Ashimeru, wiens vertrek bij RSC Anderlecht gewenst is. Twee potentiële versterkingen op een vergelijkbare positie, terwijl aan de andere kant, in het middenveld, Lucas Bretelle de club heeft verlaten.

La Louvière dichtbij de handtekening van Majeed Ashimeru van RSC Anderlecht

Deze donderdag heeft Nicolas Frutos in de kolommen van La Dernière Heure de stand van zaken met betrekking tot deze twee dossiers gegeven. En terwijl men dacht dat het dossier van Samuel Bastien het dichtst bij afronding stond, lijkt het Ashimeru die binnenkort in de Easi Arena zal aankomen.

"Voor Majeed Ashimeru kan het een kwestie van uren zijn. Vandaag of morgen. Dat is goed gevorderd", verzekerde de sportief directeur van La Louvière. Een flinke transfer voor De Wolven. De Ghanees telt 129 wedstrijden voor RSC Anderlecht, en dat ondanks lichamelijke problemen die hem ervan weerhielden een vaste basisspeler te zijn bij paars-wit.

Hoe zit het met de komst van Samuel Bastien?

Maar wat is er dan met Samuel Bastien? De voormalig Standard-speler lijkt mogelijk niet bij de Henegouwers aan te sluiten. "Het dossier is minder ver gevorderd en geen prioriteit", zo onthulde Nicolas Frutos hierover.

Bastien heeft een zware tijd achter de rug na een beroerte in april 2025, waardoor hij tot het eind van het jaar buiten de velden moest blijven bij Fortuna Sittard. Tot nu toe heeft RAAL La Louvière drie inkomende transfers gerealiseerd tijdens deze mercato: Nachon Nsingi (OH Leuven), Cristian Makaté (Union) en Bryan Soumaré (vrije speler).

