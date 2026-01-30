Standard staat op punt jeugdspeler te laten vertrekken voor welgekomen transfersom (en gaat die ook gebruiken)

Standard gaat nog een welgekomen transfersom vangen voor Hakim Sahabo. De jonge middenvelder speelde de laatste weken opnieuw bij SL16 FC en stond in de belangstelling van meerdere clubs.

Standard beschikte over een optie van een jaar en besloot die te lichten om zo een transfersom te kunnen innen. Die ligt tussen 1,2 en 1,5 miljoen euro. Eerder toonde Glasgow Rangers interesse, maar hun bod van onder de miljoen werd geweigerd.

Sindsdien hebben de Schotten zich niet meer gemeld. De interesse van AEK Athene is daarentegen concreet geworden, weet Sudinfo. De Griekse club voert de druk op om Sahabo aan te trekken en heeft gesprekken gevoerd met zowel de speler als de technische staf.

Hakim Sahabo trekt waarschijnlijk naar AEK Athene

Standard en AEK Athene bereikten een akkoord over de transfer. Sahabo zal 1,5 miljoen euro opleveren voor de Rouches, plus 20 procent van de opbrengst bij een eventuele volgende transfer. Daarmee verzekert Standard zich van een mooie meerwaarde bij een toekomstige verkoop.

Bij AEK Athene zal Sahabo ook Razvan Marin tegenkomen, de voormalige Standard-speler. Dat kan helpen bij zijn integratie in het nieuwe team en hem sneller laten doorbreken in de Griekse competitie.



Met de transferopbrengst van Sahabo kan Standard mogelijk een nieuwe speler aantrekken. Zo zou de club een bod kunnen formuleren bij Bastia voor Zakaria Ariss, de 21-jarige Marokkaanse middenvelder die interesse heeft om naar Luik te komen.