Extra spanning in Jan Breydel: 'Nieuwe club meldt zich voor Raphael Onyedika'

Foto: © photonews

De toekomst van Raphael Onyedika blijft onderwerp van gesprek in de slotdagen van de wintermercato. Wolfsburg heeft zich nu ook gemeld voor de middenvelder van Club Brugge.

Nieuwe interesse uit de Bundesliga

Volgens Het Nieuwsblad heeft Wolfsburg zich aangesloten bij de clubs die Onyedika willen aantrekken. De Nigeriaanse middenvelder staat al langer open voor een vertrek, maar Club Brugge ziet hem liever blijven tot de zomer omdat hij een vaste waarde is. Hij speelde recent nog een belangrijke rol in de Europese overwinning tegen Marseille.

Eerder had Galatasaray al een bod uitgebracht, maar dat werd door Club Brugge geweigerd. De Bundesliga vormt voor Onyedika eveneens een aantrekkelijke optie. Wolfsburg staat momenteel in de lagere regionen van de Duitse competitie en zoekt versterking op het middenveld. Onyedika ligt nog tot 2027 vast en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 20 miljoen euro.

Situatie binnen Club Brugge

Club Brugge probeert de speler te overtuigen om langer te blijven. De club benadrukt intern het belang van Onyedika voor de balans op het middenveld. Zijn status als basisspeler maakt een vertrek sportief moeilijk te compenseren.

De interesse uit Duitsland komt bovenop eerdere belangstelling van Aston Villa en Eintracht Frankfurt. Daarmee blijft de marktpositie van Onyedika sterk, wat de druk op Club Brugge verhoogt.


Onyedika had aanvankelijk zijn zinnen gezet op een overstap naar Galatasaray. Dat traject liep vast na de weigering van het bod. De Bundesliga blijft echter een piste die hem aanspreekt. De sportieve uitdaging en het niveau van de competitie spelen daarbij een rol.

