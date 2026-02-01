'Royal Antwerp FC twijfelt niet en stuurt zomeraanwinst door'

Bij Royal Antwerp FC lijkt een vroegtijdig vertrek van Mahamadou Diawara in de maak. De middenvelder kwam in de zomer op huurbasis over van Lyon, maar kon zich niet blijvend doorzetten.

Situatie van Diawara bij Antwerp

Diawara werd afgelopen zomer gehuurd van Lyon, met een aankoopoptie van ongeveer drie miljoen euro. Ondanks een snelle doorbraak in de basiself verloor hij zijn plek opnieuw. In meerdere wedstrijden haalde hij zelfs de selectie niet. Zijn laatste optreden dateert van begin december tegen Genk, waarna hij op acht wedstrijden bleef steken.

De club ziet door de ontwikkeling van andere spelers minder nood aan zijn profiel. De doorbraak van Xander Dierckx en Mauricio Benítez heeft de concurrentie op het middenveld vergroot. Daardoor staat Antwerp open voor een vervroegde terugkeer van Diawara naar zijn moederclub, zo meldt Gazet van Antwerpen.

Nieuwe uitleenbeurt van Diawara

Lyon zou hem na zijn terugkeer mogelijk opnieuw willen uitlenen. Er is al belangstelling uit het buitenland. Brøndby volgt zijn situatie, net als Genoa. Beide clubs bekijken of een tijdelijke overstap haalbaar is. Antwerp lijkt bereid mee te werken aan een oplossing.

Naast Diawara kan ook Glenn Bijl vertrekken. De Nederlandse rechtsback kwam in de zomer transfervrij over, maar speelde slechts vier wedstrijden. Hij zoekt al enkele weken naar een nieuwe club en staat open voor een overstap.



De beslissing rond Diawara wordt binnenkort verwacht. Antwerp wil duidelijkheid voor de start van de volgende competitiefase. De onderhandelingen met Lyon verlopen volgens de beschikbare informatie zonder grote obstakels.