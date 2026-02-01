Club Brugge is duidelijk gewaarschuwd: "Dat zijn ze bij Union niet vergeten..."

Zondag staat de Jupiler Pro League volledig in het teken van topaffiches. Na de Clasico volgt Union SG - Club Brugge, een duel dat de voorbije jaren steeds meer geladen is geworden.

Zondag worden er twee absolute toppers gespeeld. Eerst is er de beladen Clasico tussen Standard en Anderlecht en nadien ontvangt Union SG Club Brugge. Alessio Castro-Montes kan meespreken over wat zo'n duel met zich meebrengt.

Hij speelde 82 wedstrijden voor de Brusselaars en stond 182 keer op het veld voor KAA Gent. Hij heeft wel een idee van wat er tussen die ploegen en Club Brugge speelt. Bij Union is er ondertussen ook een bepaalde rivaliteit ontstaan.

Union - Club Brugge is meer dan zomaar een topper

"In de kleedkamer leeft die match óók erg hard", zegt Castro-Montes bij Het Laatste Nieuws. "Samen met de derby’s tegen Anderlecht zijn de wedstrijden tegen Club het meest beladen. Daar heeft de recente geschiedenis veel mee te maken."

"Het is speciaal. Bij Union zijn ze niet vergeten dat Club een aantal keer de boosdoener is geweest in de titelstrijd", klinkt het. Blauw-zwart is gewaarschuwd...

"Union en Club waren de afgelopen jaren de twee clubs die altijd mee hebben gedaan voor de titel. Zoiets zorgt altijd voor concurrentie. Dat anderhalf uur in de kleedkamer en tijdens de opwarming voor die matchen denk je als speler ‘hier gaat het om’. Een bijzonder gevoel", besluit de flankspeler.