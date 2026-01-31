Spits Zulte Waregem ootmoedig: "Ik kijk vooral naar mezelf"

Zulte Waregem had tegen KVC Westerlo zeker kunnen winnen. Het liet echter zowel in het begin van de wedstrijd als op het einde na om een doelpunt te maken. Daarbij werd vooral gekeken naar Anosike Ementa, die meerdere kansen de nek omwrong.

KVC Westerlo ging met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Nacho Ferri werkte zo een van zijn twee grote kansen af, terwijl Ementa uit zijn twee of drie grote mogelijkheden niet wist te scoren. Zo werd ons verslag ook een spitsenduel.

Zulte Waregem mist kansen die ze moeten maken

"De openingsfase voor ons en we krijgen twee kansen die we eigenlijk moeten maken", opende Sven Vandenbroeck zijn analyse van de wedstrijd in de perszaal van de Elindus Arena. "Na de tegentreffer hadden we hoger druk moeten zetten."

"We hebben iets meer naar voren gespeeld richting rust en in de tweede helft. De jongens hebben zich vol gegooid en zijn er vol voor gegaan. We hebben kansen gehad en counters tegen gehad, het kon alle kanten op gaan. Qui inzet geef ik een pluim voor de jongens, maar qua resultaat laat dit een zure nasmaak achter."

Ontgoocheling en frustratie bij Erenbjerg, Ementa en de rest van Zulte Waregem

Anosike Ementa zelf? Die gaf ootmoedig toe dat hij had moeten scoren: “We kregen de bal er vandaag maar niet in. Ik kijk vooral ook naar mezelf dat we hier niet scoren", aldus de bonkige Deense aanvaller die wel opnieuw woog op de defensie.

Voetbal blijft een spel waarbij er ook gescoord moet worden. En de bal wilde er maar niet in aan de kant van Essevee. Bij Jeppe Erenbjerg en de rest van de speler was er dan ook - net als bij de T1 - de nodige teleurstelling: "Er is ontgoocheling en frustratie."