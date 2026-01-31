Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent

Stefan Ortega staat op het punt Manchester City deze winter te verlaten en een nieuwe uitdaging aan te gaan bij Nottingham Forest.

Volgens transferjournalist Florian Plettenberg haalt Forest de 33-jarige Duitse doelman binnen om extra concurrentie te creëren onder de lat.

Matz Sels was tot nu toe quasi onbetwist titularis bij Nottingham Forest, maar ziet met de komst van Ortega een ervaren concurrent aansluiten.

De reservekeeper van Manchester City ondertekent een contract van vijf maanden, dat loopt tot het einde van het seizoen.

Matz Sels gaat de concurrentie moeten aangaan met Stefan Ortega

Het gaat om een definitieve transfer, aangezien het contract van Ortega bij City komende zomer afloopt. Voor Sels is dat toch wel slecht nieuws, want zijn contract loopt dan wel nog tot 2027, voorlopig zijn er nog geen plannen om het te verlengen.



Ortega maakte in 2022 de overstap naar Manchester City en kwam in drie seizoenen tot een vijftigtal wedstrijden, al bleef hij dit seizoen aan de kant.