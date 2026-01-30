Moet Romeo Vermant mee naar het WK? De vraag stellen...

Romeo Vermant is misschien niet de opvallendste naam bij de Belgische spitsen, maar zijn recente prestaties bij Club Brugge maken hem onmiskenbaar interessant. Tegen Marseille in de Champions League liet hij opnieuw zien hoe doelgericht hij is, met drie goals in het kampioenenbal dit seizoen.

Vermant scoorde ook al 7 keer in de competitie. Hij is geen klassieke nummer 9 die een verdediging op sleeptouw neemt. Vermant beweegt constant, zoekt ruimtes en benut kleine kansen die anderen missen. Zijn grootste troef: hij leest het spel perfect en weet precies wanneer hij moet toeslaan.

Bij de Rode Duivels is Romelu Lukaku onbetwistbaar de vaste spits. Vermant kan daarom perfect dienen als joker: iemand die een wedstrijd openbreekt of in de slotfase het verschil maakt. Een wapen om een dode wedstrijd te beslissen.

Andere aanvallende opties missen dat afwerkingsvermogen. CDK kan als valse 9 renderen, Openda heeft zich internationaal nog niet bewezen en Stassin worstelt in de Ligue 2. Vermant brengt een fris en moeilijk te lezen alternatief.

Romeo Vermant als joker mee naar het WK?

Zijn onvoorspelbaarheid maakt hem extra waardevol. Verdedigers weten nooit waar hij opduikt of wanneer hij toeslaat. In een toernooi waarin details vaak het verschil maken, kan dat doorslaggevend zijn.

Daarnaast combineert Vermant ervaring op hoog niveau met een gezonde honger. Hij begrijpt zijn rol, werkt voor het team en kan dynamiek brengen wanneer het nodig is, zonder dat hij de spotlight opeist.





Kortom: Vermant is de joker die een WK-selectie kan versterken. Zijn neus voor doelpunten, beweeglijkheid en spelinzicht maken hem een logische keuze voor Rudi Garcia, niet als sterspeler, maar als wapen dat wedstrijden kan beslissen.