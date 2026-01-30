Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik

Club Brugge staat voor een loodzware Europese opdracht. In de play-off-ronde van de Champions League kruist blauw-zwart de degens met Atlético Madrid, een tegenstander die meteen voor respect én waarschuwingen zorgt.

Club Brugge kent zijn tegenstander voor de play-off-ronde in de Champions League. Blauw-zwart neemt het op tegen Atlético Madrid. Zo krijgt het meteen een zware tegenstander.

Het duel wordt in twee wedstrijden uitgevochten. Op 18 februari zullen de Madrilenen naar Jan Breydel trekken om het op te nemen tegen Club Brugge om 21u. De terugwedstrijd wordt zes dagen later gespeeld.

Diego Simeone waarschuwt Club Brugge voor zware tweestrijd

Op 24 februari reist blauw-zwart naar Spanje. De terugwedstrijd wordt om 18u45 afgetrapt. Atlético-trainer Diego Simeone liet zich al uit over de CL-loting.

"Het zal moeilijk worden", vertelde de Argentijn tijdens zijn persmoment. "We weten waar hun kwaliteiten zitten en hoe goed hun spelers zijn. In eigen huis zijn ze nog net iets sterker."

"Ze beschikken over veel snelheid en hebben veel jonge spelers. Het wordt zwaar en moeilijk, maar we geloven dat we Club pijn kunnen doen", besluit Simeone. toch een duidelijke waarschuwing.