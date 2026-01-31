Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'

Club Brugge is volop de markt aan het afspeuren op zoek naar wintertransfers. Maar ondertussen zijn ze ook al naar de zomermarkt aan het kijken. Daarbij zouden ze nu al de opvolger van Joel Ordonez op het spoor zijn. En die zou vrij goedkoop kunnen zijn.

Deze winter gaat Club Brugge mogelijk op zoek naar nog een aantal interessante profielen om de kern te versterken. In diverse linies zijn daartoe ondertussen ook al namen genoemd, maar daar hoeft het zeker niet bij te blijven.

Zo wordt ook al gekeken naar komende zomer, waar mogelijk ook een aantal deals zullen worden gesloten. Of moeten gesloten, zeker gezien het feit dat spelers als Christos Tzolis, Raphael Onyedika en Joel Ordonez wel eens zouden kunnen gaan vertrekken.

Club Brugge toont interesse in Lukas Pinckert van Elversberg

In de zoektocht naar een vervanger voor die laatste komt Club Brugge mogelijk uit in Duitsland bij Lukas Pinckert. Die speelt momenteel bij Elversberg in de Duitse tweede klasse en heeft een marktwaarde van twee miljoen euro volgens Transfermarkt.

🔴 Exklusiv: Elversberg-Kapitän Lukas Pinckert hat ab Sommer eine Ausstiegsklausel. Liegt bei rund 2 Mio €. Gib auch kurz vor dem Deadline Day Interesse am Verteidiger, ua aus der Bundesliga. Klausel gilt allerdings erst ab Sommer. Ablöse wäre jetzt frei verhandelbar. Brügge hat… pic.twitter.com/UWngmdos2a — Philipp Hinze (@philipphinze24) January 30, 2026

"Elversberg-aanvoerder Lukas Pinckert heeft een afkoopclausule die deze zomer ingaat. Deze bedraagt ​​ongeveer twee miljoen euro. Er is zelfs vlak voor de transferdeadline al interesse in de verdediger, onder andere vanuit de Bundesliga."



"De clausule wordt echter pas in de zomer actief. De transfersom is nu nog vrij onderhandelbaar. Club Brugge heeft Pinckert op de shortlist staan ​​voor zowel de winter- als de zomertransferperiode", klinkt het onder meer bij Sky Sports.