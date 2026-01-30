Club NXT en Jong Genk delen klappen uit in de Challenger Pro League

Club NXT en Jong Genk delen klappen uit in de Challenger Pro League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Twee overwinningen voor U23-ploegen in de Challenger Pro League op vrijdag. Jong Genk haalde het met 2-0 van KAS Eupen terwijl Club NXT zegevierde tegen Seraing, daar werd het 1-0.

Er stond vrijdagavond een kelderkraker op het programma in de Challenger Pro League, tussen Club NXT, voorlaatste, en RFC Seraing, dat bij de aftrap derde laatste stond. De wedstrijd bood maar weinig spektakel.

Uiteindelijk trok Club NXT aan het langste eind dankzij het enige doelpunt van de partij, gescoord door de 16-jarige Sloveen Tian Nai Koren. Hij maakte zo'n 20 minuten voor het einde van de wedstrijd het verschil.

Seraing ziet Club NXT tot op één punt naderen in het klassement. Na de verrassende zege van afgelopen weekend tegen KV Kortrijk kan het een kantelpunt zijn voor de U23 van Club Brugge.

Club NXT en Jong Genk winnen in de Challenger Pro League

Verder werd speelde ook de U23 van Racing Genk op vrijdagavond. Zij namen het op tegen KAS Eupen. Adrian Palacios maakte pas in minuut 75 het eerste doelpunt van de partij.

Jonathan Coenen besliste de wedstrijd uiteindelijk helemaal in minuut 82. Jong Genk klimt door deze zege voorlopig over Anderlecht en Seraing in het klassement. Het staat nu 13e met 19 punten.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. SK Beveren SK Beveren 21 57 18 3 0 45-16 29 W W W W W
2. KV Kortrijk KV Kortrijk 21 45 14 3 4 39-21 18 G W V W V
3. Lommel SK Lommel SK 21 38 11 5 5 43-31 12 W W W W V
4. K Beerschot VA K Beerschot VA 21 38 11 5 5 30-21 9 V V W G G
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 21 38 11 5 5 27-19 8 V G W W W
6. Luik FC Luik FC 21 36 11 3 7 31-23 8 V W W G W
7. Eupen Eupen 22 31 8 7 7 30-27 3 G V V G V
8. KAA Gent KAA Gent 21 30 9 3 9 29-28 1 W W W W V
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 21 29 7 8 6 28-27 1 W G W G G
10. Lierse SK Lierse SK 20 24 6 6 8 22-25 -3 W G V V G
11. RWDM Brussels RWDM Brussels 21 23 6 5 10 35-38 -3 W V V V W
12. Francs Borains Francs Borains 20 19 5 5 10 19-28 -9 V V W V V
13. Jong Genk Jong Genk 21 19 5 4 12 24-41 -17 V V V V W
14. RSCA Futures RSCA Futures 20 17 3 8 9 27-35 -8 V W V V G
15. Seraing Seraing 21 17 3 8 10 20-32 -12 V W G G V
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 22 16 4 4 14 22-34 -12 V V W W W
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 21 12 2 6 13 17-42 -25 V G V V V

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eupen
Seraing

Meer nieuws

La Louvière krijgt zware opdoffer te verwerken tijdens wedstrijd tegen KAA Gent

La Louvière krijgt zware opdoffer te verwerken tijdens wedstrijd tegen KAA Gent

23:00
Knokken, bikkelen en zich vastbijten in kunstgras! KAA Gent kende een moeilijke avond in La Louvière

Knokken, bikkelen en zich vastbijten in kunstgras! KAA Gent kende een moeilijke avond in La Louvière

22:40
Ivan Leko ziet nu al duidelijk voordeel voor Club Brugge tegen Atlético Madrid

Ivan Leko ziet nu al duidelijk voordeel voor Club Brugge tegen Atlético Madrid

22:00
Bundesliga-club grijpt zwaar in bij ex-speler van Standard, Zulte Waregem en Gent: "Ernstig wangedrag"

Bundesliga-club grijpt zwaar in bij ex-speler van Standard, Zulte Waregem en Gent: "Ernstig wangedrag"

21:41
Terwijl iedereen naar Union en Club kijkt: krijgen we dit weekend een nieuwe leider in de JPL?

Terwijl iedereen naar Union en Club kijkt: krijgen we dit weekend een nieuwe leider in de JPL?

21:20
Vincent Euvrard richt zich tot de Standard-supporters voor cruciale Clasico Interview

Vincent Euvrard richt zich tot de Standard-supporters voor cruciale Clasico

20:40
Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik

Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik

21:01
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Bobb - Schjelderup - Scherpen - Oh - Mitrovic - Sahabo - Adinany

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Bobb - Schjelderup - Scherpen - Oh - Mitrovic - Sahabo - Adinany

20:02
OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft nieuwe spits helemaal beet, dit zijn de details

OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft nieuwe spits helemaal beet, dit zijn de details

20:20
Wat betekent dit voor Jérémy Doku? Manchester City neemt afscheid van aanvaller

Wat betekent dit voor Jérémy Doku? Manchester City neemt afscheid van aanvaller

20:02
1
Onverwachte wending bij Antwerp in aanloop naar clash met Cercle Brugge

Onverwachte wending bij Antwerp in aanloop naar clash met Cercle Brugge

19:40
1
Cercle Brugge krijgt boost voor Antwerp: "Een enorme opsteker"

Cercle Brugge krijgt boost voor Antwerp: "Een enorme opsteker"

19:30
Waarom de volgende wedstrijd van Bayern München heel speciaal zal zijn voor Vincent Kompany

Waarom de volgende wedstrijd van Bayern München heel speciaal zal zijn voor Vincent Kompany

19:20
Ook Vincent Euvrard op de wip bij Standard? Coach geeft er zijn visie op Interview

Ook Vincent Euvrard op de wip bij Standard? Coach geeft er zijn visie op

18:40
Thibaut Courtois woedend: kleedkamer Real Madrid is rot

Thibaut Courtois woedend: kleedkamer Real Madrid is rot

19:00
4
Vlaamse voetbalclub voor tweede keer failliet, maar 200 jeugdspelers mogen nog niet naar andere club

Vlaamse voetbalclub voor tweede keer failliet, maar 200 jeugdspelers mogen nog niet naar andere club

18:20
1
Ivan Leko verheugt zich al op volgende inkomende transfer bij Club Brugge: "Speciale speler"

Ivan Leko verheugt zich al op volgende inkomende transfer bij Club Brugge: "Speciale speler"

17:30
1
Rode Duivel verlaat Italië en gaat aan de slag in Spanje

Rode Duivel verlaat Italië en gaat aan de slag in Spanje

18:00
Lierse-Beerschot wordt bijzonder voor deze speler: "Scoren zou leuk zijn"

Lierse-Beerschot wordt bijzonder voor deze speler: "Scoren zou leuk zijn"

16:45
'Westerlo ruikt jackpot: transfer van 6 miljoen op komst?'

'Westerlo ruikt jackpot: transfer van 6 miljoen op komst?'

17:45
Fan Council Anderlecht stuurt dringend bericht naar alle supporters die naar Standard reizen

Fan Council Anderlecht stuurt dringend bericht naar alle supporters die naar Standard reizen

17:00
1
Antwerp-trainer Oosting zit met personeelsproblemen en laat weinig los over transfers

Antwerp-trainer Oosting zit met personeelsproblemen en laat weinig los over transfers

16:00
6
Antwerp krijgt stevige transferboodschap van Zulte Waregem

Antwerp krijgt stevige transferboodschap van Zulte Waregem

16:30
4
Moet Romeo Vermant mee naar het WK? De vraag stellen...

Moet Romeo Vermant mee naar het WK? De vraag stellen...

15:30
16
Na negen maanden weer leider? Club Brugge kan belangrijke tik uitdelen aan Union Analyse

Na negen maanden weer leider? Club Brugge kan belangrijke tik uitdelen aan Union

15:15
3
'Westerlo baalt: mooie inkomende transfer valt in het water'

'Westerlo baalt: mooie inkomende transfer valt in het water'

15:00
Besnik Hasi krijgt vragenvuur over positie en reageert op de druk: "Geen crisismeeting"

Besnik Hasi krijgt vragenvuur over positie en reageert op de druk: "Geen crisismeeting"

14:45
Marink Reedijk ziet geheim wapen bij SK Beveren: "Een enorme meerwaarde"

Marink Reedijk ziet geheim wapen bij SK Beveren: "Een enorme meerwaarde"

13:45
Supportersclub Standard doet opmerkelijke oproep voor Anderlecht

Supportersclub Standard doet opmerkelijke oproep voor Anderlecht

14:30
1
Club Brugge blijft hoog inzetten: blauw-zwart blijft gaan voor heel dure inkomende transfer

Club Brugge blijft hoog inzetten: blauw-zwart blijft gaan voor heel dure inkomende transfer

14:00
10
Dit is de tegenstander van KRC Genk in de Europa League-play-offs

Dit is de tegenstander van KRC Genk in de Europa League-play-offs

13:27
4
Vertrekt Arthur Vermeeren nog? Ploeg die nog in Champions League zit, wil hem

Vertrekt Arthur Vermeeren nog? Ploeg die nog in Champions League zit, wil hem

13:00
6
"Hij is fysiek top": Onur Cinel ziet enorm veel potentieel in deze speler van Cercle Brugge

"Hij is fysiek top": Onur Cinel ziet enorm veel potentieel in deze speler van Cercle Brugge

12:45
1
Dit is de tegenstander van Club Brugge in de tussenronde van de Champions League (en de andere matchen)

Dit is de tegenstander van Club Brugge in de tussenronde van de Champions League (en de andere matchen)

12:28
5
Union dreigt sterkhouder te verliezen aan Premier League-club

Union dreigt sterkhouder te verliezen aan Premier League-club

12:11
2
Genk weigert eerste bod van 12 miljoen euro en wil meer

Genk weigert eerste bod van 12 miljoen euro en wil meer

11:41
12

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 23
Jong Genk Jong Genk 2-0 Eupen Eupen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-0 Seraing Seraing
RSCA Futures RSCA Futures 31/01 Luik FC Luik FC
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 31/01 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 31/01 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 31/01 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 01/02 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 01/02 K Beerschot VA K Beerschot VA

Nieuwste reacties

Da Cosmos will be back in 2026 Da Cosmos will be back in 2026 over Vlaamse voetbalclub voor tweede keer failliet, maar 200 jeugdspelers mogen nog niet naar andere club Supremepony Supremepony over Wat betekent dit voor Jérémy Doku? Manchester City neemt afscheid van aanvaller Dirk1897 Dirk1897 over Na negen maanden weer leider? Club Brugge kan belangrijke tik uitdelen aan Union Red 1880 Red 1880 over Onverwachte wending bij Antwerp in aanloop naar clash met Cercle Brugge Geert DL Geert DL over Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over La Louvière - KAA Gent: 1-1 PhP PhP over Antwerp-trainer Oosting zit met personeelsproblemen en laat weinig los over transfers Standard 2.0 Standard 2.0 over Moet Romeo Vermant mee naar het WK? De vraag stellen... Nelvafrel Nelvafrel over Jong Genk - Eupen: 2-0 Sv1978 Sv1978 over Antwerp krijgt stevige transferboodschap van Zulte Waregem Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved