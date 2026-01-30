Club NXT en Jong Genk delen klappen uit in de Challenger Pro League

Twee overwinningen voor U23-ploegen in de Challenger Pro League op vrijdag. Jong Genk haalde het met 2-0 van KAS Eupen terwijl Club NXT zegevierde tegen Seraing, daar werd het 1-0.

Er stond vrijdagavond een kelderkraker op het programma in de Challenger Pro League, tussen Club NXT, voorlaatste, en RFC Seraing, dat bij de aftrap derde laatste stond. De wedstrijd bood maar weinig spektakel.

Uiteindelijk trok Club NXT aan het langste eind dankzij het enige doelpunt van de partij, gescoord door de 16-jarige Sloveen Tian Nai Koren. Hij maakte zo'n 20 minuten voor het einde van de wedstrijd het verschil.

Seraing ziet Club NXT tot op één punt naderen in het klassement. Na de verrassende zege van afgelopen weekend tegen KV Kortrijk kan het een kantelpunt zijn voor de U23 van Club Brugge.

Club NXT en Jong Genk winnen in de Challenger Pro League

Verder werd speelde ook de U23 van Racing Genk op vrijdagavond. Zij namen het op tegen KAS Eupen. Adrian Palacios maakte pas in minuut 75 het eerste doelpunt van de partij.

Jonathan Coenen besliste de wedstrijd uiteindelijk helemaal in minuut 82. Jong Genk klimt door deze zege voorlopig over Anderlecht en Seraing in het klassement. Het staat nu 13e met 19 punten.



