Antwerp krijgt stevige transferboodschap van Zulte Waregem

Zulte Waregem lijkt niet van plan om Jeppe Erenbjerg deze winter te laten vertrekken, ondanks interesse van Antwerp. De Deen blijkt nog altijd gelukkig aan de Gaverbeek en ook de club wil hem niet laten vertrekken.

Trainer Sven Vandenbroeck maakte voor de wedstrijd tegen Westerlo duidelijk dat hij rekent op zijn spelmaker. “Iedereen die hier rondloopt, is beschikbaar voor de partij tegen Westerlo. Jeppe zal hoe dan ook in de basis staan", zei hij in HLN.

Vandenbroeck sloot een vertrek ook bij een stevig bod uit: “Ook bij een hoog bod zou ik hem niet laten gaan. Ik heb Jeppe graag, hij ligt goed in de groep én hij is een geweldige voetballer.”

De coach benadrukte dat de club de kern wil samenhouden tot het einde van het seizoen. “Ik ga er niet van uit dat hij niet gaat vertrekken. We hebben altijd gezegd dat we deze ploeg tot het einde van het seizoen willen samenhouden. Ik hoop dat dat lukt.”

Tegelijk liet hij weten dat de club voorbereid is op een eventueel vertrek van een speler. “Mocht er toch iemand een transfer maken, zijn we goed voorbereid. Enkel de factor tijd kan ons dan parten spelen.”

Antwerp hoopt Erenbjerg binnen te halen om hun zwaar onderbemande aanval te stofferen, maar de club is ook niet echt financieel slagkrachtig en Essevee zal hem zeker niet voor peanuts laten vertrekken.