Bundesliga-club grijpt zwaar in bij ex-speler van Standard, Zulte Waregem en Gent: "Ernstig wangedrag"

Jean-Luc Dompé, voormalig flankaanvaller van Standard, KAA Gent en Zulte Waregem, is door zijn huidige club Hamburger SV geschorst. De Fransman testte positief bij een alcoholcontrole.

HSV heeft via een officieel statement aangekondigd dat het zijn 30-jarige flankaanvaller Jean-Luc Dompé tijdelijk heeft geschorst na een positieve alcoholtest. Dompé testte positief tijdens een verkeerscontrole afgelopen zondag en zijn rijbewijs werd daarop door de politie ingetrokken.

De Franse speler werd door de Duitse club "tot nader order geschorst wegens ernstig wangedrag". "Jean-Luc Dompé werd donderdagochtend 29 januari door de clubleiding op de hoogte gebracht van deze beslissing, na een gesprek. Tijdens dat onderhoud werd hij nadrukkelijk gewezen op zijn verantwoordelijkheden als profvoetballer, rolmodel en vertegenwoordiger van de club", klinkt het.

Jean-Luc Dompé gaat opnieuw in de fout bij HSV

Hamburger SV zal later een definitieve beslissing nemen over Dompé na intern overleg. Het gaat namelijk niet om zijn eerste misstap. De ex-speler van onder meer Standard, KAA Gent en Zulte Waregem kwam ook eerder al in opspraak.

In februari 2023 verloor Dompé al eens de controle over zijn wagen en botste hij tegen een ander voertuig. Toen kreeg hij een boete, maar bleef een schorsing uit.



Dompé speelt sinds 2022 voor HSV. Dit seizoen kwam hij 14 keer in actie in de Bundesliga en scoorde hij twee doelpunten. In de Belgische competitie speelde hij bijna 130 wedstrijden voor vijf verschillende clubs, met vooral een opvallende passage bij Zulte Waregem (73 matchen, 20 assists).