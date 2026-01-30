Vincent Euvrard richt zich tot de Standard-supporters voor cruciale Clasico

Op de persconferentie van vrijdag bevestigde Vincent Euvrard dat er twee spelers terugkeren in de kern. De T1 van de Rouches greep het moment ook aan om stil te staan bij de mentaliteit en de verantwoordelijkheden van zijn groep in aanloop naar deze beladen Clasico.

Na een week van mediastilte verscheen Vincent Euvrard vrijdag op de persconferentie, dit keer zonder speler aan zijn zijde, twee dagen voor de Clasico tegen Anderlecht. Voor de trainer van de Rouches was het het ideale moment om een medische update te geven – met enkele positieve signalen.

"Marlon Fossey en Ibrahim Karamoko keren terug in de groep en zouden al enkele minuten kunnen maken. Homawoo, die vorige week al op de bank zat, is er ook bij", glimlachte Euvrard. Tegelijk bevestigde hij de afwezigheden van Boli Bolingoli, Mohamed El Hankouri en Casper Nielsen, die nog geblesseerd zijn, en van Timothé Nkada, die zijn derde en laatste schorsingswedstrijd uitzit.

David Bates, die al enkele weken deel uitmaakt van de kern, zal eveneens op het wedstrijdblad staan en komt steeds nadrukkelijker in beeld voor een basisplaats. "Hij traint sinds begin november constant. Het enige wat hem nog ontbreekt is wedstrijdritme. En dat krijg je alleen door te spelen, dus hij is zeker een potentiële titularis."

Hoe reageerde de groep na zware nederlaag tegen Gent?

Gevraagd naar de mentale toestand van de groep na de zware nederlaag tegen Gent en de gebeurtenissen na afloop, kwam Euvrard telkens terug op één sleutelwoord: trots. De T1 beseft dat woorden weinig betekenen zolang er geen reactie op het veld volgt.

"We kunnen blijven praten over alles wat rond die match hing, maar voor ons is het essentieel om ons te focussen op onze verantwoordelijkheden en een goede prestatie neer te zetten. We moeten ons zoveel mogelijk afsluiten en ons concentreren op wat we zelf kunnen beïnvloeden."



"Het is duidelijk dat we sinds begin 2026 de boot gemist hebben en dat de resultaten beter moeten. Het is aan ons om het tij te keren, dat is de enige waarheid. We evolueren niet in de juiste richting en dat is de enige conclusie die ik kan trekken. We kunnen hier drie uur blijven praten, maar uiteindelijk tellen alleen de daden."

"Wat er vorige vrijdag is gebeurd – zowel onze prestatie en het resultaat als de gebeurtenissen na de match – heeft iedereen geraakt. Om te reageren is trots het sleutelwoord. Het is onze grote verantwoordelijkheid om die trots te herstellen. We moeten onze geloofwaardigheid tonen op het veld."

Euvrard begrijpt woede van de Ultras

In een zelfkritische toon gaf Euvrard ook aan dat hij de woede bij een deel van de Luikse achterban begrijpt. "Ik weet perfect wat er leeft in het hoofd, de geest en het hart van de Standard-supporters. We kunnen veel praten, maar het is onze verantwoordelijkheid om dat te veranderen. Er wordt hier uren en uren gewerkt om goed te presteren. Ik begrijp supporters die al jaren woorden en beloftes hebben gehoord. Telkens opnieuw wordt gezegd dat Standard terug moet naar waar het hoort, maar dat gebeurt niet."

Trots moet nu de rode draad worden in de Clasico tegen Anderlecht, een duel met een bijna beslissend karakter. "Dit is een prachtig moment om te reageren, dat is duidelijk. Het gaat om meer dan inzet en drie punten, het gaat om trots op Luikse bodem. Anderlecht heeft veel kwaliteiten, maar ook kwetsbaarheden. Het is aan ons om te geloven dat we iets kunnen neerzetten. Het belangrijkste wordt de mentaliteit en de ingesteldheid die we tonen."