Interview Vincent Euvrard richt zich tot de Standard-supporters voor cruciale Clasico

Vincent Euvrard richt zich tot de Standard-supporters voor cruciale Clasico
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2526

Op de persconferentie van vrijdag bevestigde Vincent Euvrard dat er twee spelers terugkeren in de kern. De T1 van de Rouches greep het moment ook aan om stil te staan bij de mentaliteit en de verantwoordelijkheden van zijn groep in aanloop naar deze beladen Clasico.

Na een week van mediastilte verscheen Vincent Euvrard vrijdag op de persconferentie, dit keer zonder speler aan zijn zijde, twee dagen voor de Clasico tegen Anderlecht. Voor de trainer van de Rouches was het het ideale moment om een medische update te geven – met enkele positieve signalen.

"Marlon Fossey en Ibrahim Karamoko keren terug in de groep en zouden al enkele minuten kunnen maken. Homawoo, die vorige week al op de bank zat, is er ook bij", glimlachte Euvrard. Tegelijk bevestigde hij de afwezigheden van Boli Bolingoli, Mohamed El Hankouri en Casper Nielsen, die nog geblesseerd zijn, en van Timothé Nkada, die zijn derde en laatste schorsingswedstrijd uitzit.

David Bates, die al enkele weken deel uitmaakt van de kern, zal eveneens op het wedstrijdblad staan en komt steeds nadrukkelijker in beeld voor een basisplaats. "Hij traint sinds begin november constant. Het enige wat hem nog ontbreekt is wedstrijdritme. En dat krijg je alleen door te spelen, dus hij is zeker een potentiële titularis."

Hoe reageerde de groep na zware nederlaag tegen Gent?

Gevraagd naar de mentale toestand van de groep na de zware nederlaag tegen Gent en de gebeurtenissen na afloop, kwam Euvrard telkens terug op één sleutelwoord: trots. De T1 beseft dat woorden weinig betekenen zolang er geen reactie op het veld volgt.

"We kunnen blijven praten over alles wat rond die match hing, maar voor ons is het essentieel om ons te focussen op onze verantwoordelijkheden en een goede prestatie neer te zetten. We moeten ons zoveel mogelijk afsluiten en ons concentreren op wat we zelf kunnen beïnvloeden."

Lees ook... Ook Vincent Euvrard op de wip bij Standard? Coach geeft er zijn visie op

"Het is duidelijk dat we sinds begin 2026 de boot gemist hebben en dat de resultaten beter moeten. Het is aan ons om het tij te keren, dat is de enige waarheid. We evolueren niet in de juiste richting en dat is de enige conclusie die ik kan trekken. We kunnen hier drie uur blijven praten, maar uiteindelijk tellen alleen de daden."

"Wat er vorige vrijdag is gebeurd – zowel onze prestatie en het resultaat als de gebeurtenissen na de match – heeft iedereen geraakt. Om te reageren is trots het sleutelwoord. Het is onze grote verantwoordelijkheid om die trots te herstellen. We moeten onze geloofwaardigheid tonen op het veld."

Euvrard begrijpt woede van de Ultras

In een zelfkritische toon gaf Euvrard ook aan dat hij de woede bij een deel van de Luikse achterban begrijpt. "Ik weet perfect wat er leeft in het hoofd, de geest en het hart van de Standard-supporters. We kunnen veel praten, maar het is onze verantwoordelijkheid om dat te veranderen. Er wordt hier uren en uren gewerkt om goed te presteren. Ik begrijp supporters die al jaren woorden en beloftes hebben gehoord. Telkens opnieuw wordt gezegd dat Standard terug moet naar waar het hoort, maar dat gebeurt niet."

Trots moet nu de rode draad worden in de Clasico tegen Anderlecht, een duel met een bijna beslissend karakter. "Dit is een prachtig moment om te reageren, dat is duidelijk. Het gaat om meer dan inzet en drie punten, het gaat om trots op Luikse bodem. Anderlecht heeft veel kwaliteiten, maar ook kwetsbaarheden. Het is aan ons om te geloven dat we iets kunnen neerzetten. Het belangrijkste wordt de mentaliteit en de ingesteldheid die we tonen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Vincent Euvrard

Meer nieuws

Ook Vincent Euvrard op de wip bij Standard? Coach geeft er zijn visie op Interview

Ook Vincent Euvrard op de wip bij Standard? Coach geeft er zijn visie op

18:40
LIVE: La Louvière en KAA Gent verwennen de fans niet Live

LIVE: La Louvière en KAA Gent verwennen de fans niet

21:35
Terwijl iedereen naar Union en Club kijkt: krijgen we dit weekend een nieuwe leider in de JPL?

Terwijl iedereen naar Union en Club kijkt: krijgen we dit weekend een nieuwe leider in de JPL?

21:20
Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik

Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik

21:01
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Bobb - Schjelderup - Scherpen - Oh - Mitrovic - Sahabo - Adinany

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Bobb - Schjelderup - Scherpen - Oh - Mitrovic - Sahabo - Adinany

20:02
OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft nieuwe spits helemaal beet, dit zijn de details

OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft nieuwe spits helemaal beet, dit zijn de details

20:20
Onverwachte wending bij Antwerp in aanloop naar clash met Cercle Brugge

Onverwachte wending bij Antwerp in aanloop naar clash met Cercle Brugge

19:40
Cercle Brugge krijgt boost voor Antwerp: "Een enorme opsteker"

Cercle Brugge krijgt boost voor Antwerp: "Een enorme opsteker"

19:30
Wat betekent dit voor Jérémy Doku? Manchester City neemt afscheid van aanvaller

Wat betekent dit voor Jérémy Doku? Manchester City neemt afscheid van aanvaller

20:02
Fan Council Anderlecht stuurt dringend bericht naar alle supporters die naar Standard reizen

Fan Council Anderlecht stuurt dringend bericht naar alle supporters die naar Standard reizen

17:00
1
Waarom de volgende wedstrijd van Bayern München heel speciaal zal zijn voor Vincent Kompany

Waarom de volgende wedstrijd van Bayern München heel speciaal zal zijn voor Vincent Kompany

19:20
Thibaut Courtois woedend: kleedkamer Real Madrid is rot

Thibaut Courtois woedend: kleedkamer Real Madrid is rot

19:00
4
Vlaamse voetbalclub voor tweede keer failliet, maar 200 jeugdspelers mogen nog niet naar andere club

Vlaamse voetbalclub voor tweede keer failliet, maar 200 jeugdspelers mogen nog niet naar andere club

18:20
'Westerlo ruikt jackpot: transfer van 6 miljoen op komst?'

'Westerlo ruikt jackpot: transfer van 6 miljoen op komst?'

17:45
Ivan Leko verheugt zich al op volgende inkomende transfer bij Club Brugge: "Speciale speler"

Ivan Leko verheugt zich al op volgende inkomende transfer bij Club Brugge: "Speciale speler"

17:30
1
Rode Duivel verlaat Italië en gaat aan de slag in Spanje

Rode Duivel verlaat Italië en gaat aan de slag in Spanje

18:00
Antwerp-trainer Oosting zit met personeelsproblemen en laat weinig los over transfers

Antwerp-trainer Oosting zit met personeelsproblemen en laat weinig los over transfers

16:00
5
Besnik Hasi krijgt vragenvuur over positie en reageert op de druk: "Geen crisismeeting"

Besnik Hasi krijgt vragenvuur over positie en reageert op de druk: "Geen crisismeeting"

14:45
Antwerp krijgt stevige transferboodschap van Zulte Waregem

Antwerp krijgt stevige transferboodschap van Zulte Waregem

16:30
3
Supportersclub Standard doet opmerkelijke oproep voor Anderlecht

Supportersclub Standard doet opmerkelijke oproep voor Anderlecht

14:30
1
Lierse-Beerschot wordt bijzonder voor deze speler: "Scoren zou leuk zijn"

Lierse-Beerschot wordt bijzonder voor deze speler: "Scoren zou leuk zijn"

16:45
Grote vragen bij aankoopbeleid Standard: evenveel uitgegeven als in drie voorgaande seizoenen

Grote vragen bij aankoopbeleid Standard: evenveel uitgegeven als in drie voorgaande seizoenen

11:30
1
Moet Romeo Vermant mee naar het WK? De vraag stellen...

Moet Romeo Vermant mee naar het WK? De vraag stellen...

15:30
15
'Westerlo baalt: mooie inkomende transfer valt in het water'

'Westerlo baalt: mooie inkomende transfer valt in het water'

15:00
Na negen maanden weer leider? Club Brugge kan belangrijke tik uitdelen aan Union Analyse

Na negen maanden weer leider? Club Brugge kan belangrijke tik uitdelen aan Union

15:15
2
Club Brugge blijft hoog inzetten: blauw-zwart blijft gaan voor heel dure inkomende transfer

Club Brugge blijft hoog inzetten: blauw-zwart blijft gaan voor heel dure inkomende transfer

14:00
10
Standard staat op punt jeugdspeler te laten vertrekken voor welgekomen transfersom (en gaat die ook gebruiken)

Standard staat op punt jeugdspeler te laten vertrekken voor welgekomen transfersom (en gaat die ook gebruiken)

09:00
4
Marink Reedijk ziet geheim wapen bij SK Beveren: "Een enorme meerwaarde"

Marink Reedijk ziet geheim wapen bij SK Beveren: "Een enorme meerwaarde"

13:45
Dit is de tegenstander van KRC Genk in de Europa League-play-offs

Dit is de tegenstander van KRC Genk in de Europa League-play-offs

13:27
4
Vertrekt Arthur Vermeeren nog? Ploeg die nog in Champions League zit, wil hem

Vertrekt Arthur Vermeeren nog? Ploeg die nog in Champions League zit, wil hem

13:00
6
"Hij is fysiek top": Onur Cinel ziet enorm veel potentieel in deze speler van Cercle Brugge

"Hij is fysiek top": Onur Cinel ziet enorm veel potentieel in deze speler van Cercle Brugge

12:45
1
Dit is de tegenstander van Club Brugge in de tussenronde van de Champions League (en de andere matchen)

Dit is de tegenstander van Club Brugge in de tussenronde van de Champions League (en de andere matchen)

12:28
5
Union dreigt sterkhouder te verliezen aan Premier League-club

Union dreigt sterkhouder te verliezen aan Premier League-club

12:11
2
KAA Gent verbreekt contract met voormalig sterkhouder, die naar topclub trekt

KAA Gent verbreekt contract met voormalig sterkhouder, die naar topclub trekt

11:37
1
Genk weigert eerste bod van 12 miljoen euro en wil meer

Genk weigert eerste bod van 12 miljoen euro en wil meer

11:41
12
"KV Mechelen en Beveren wilden me niet" - Winteraanwinst STVV over zijn lange weg richting top

"KV Mechelen en Beveren wilden me niet" - Winteraanwinst STVV over zijn lange weg richting top

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 0-0 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 01/02 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over La Louvière - KAA Gent: 0-0 Nelvafrel Nelvafrel over Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik Eydie Cee Eydie Cee over Thibaut Courtois woedend: kleedkamer Real Madrid is rot FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge - Marseille: 3-0 Shooters Shooters over Na negen maanden weer leider? Club Brugge kan belangrijke tik uitdelen aan Union Stigo12 Stigo12 over Moet Romeo Vermant mee naar het WK? De vraag stellen... Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Ivan Leko verheugt zich al op volgende inkomende transfer bij Club Brugge: "Speciale speler" JaKu JaKu over Frutos geeft transfer toe: La Louvière shopt bij Belgische topclub Green kill Green kill over Antwerp-trainer Oosting zit met personeelsproblemen en laat weinig los over transfers TIGERMANIA TIGERMANIA over Club Brugge doet bod op 17-jarige als alternatief voor Schjelderup Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved