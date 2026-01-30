Grote vragen bij aankoopbeleid Standard: evenveel uitgegeven als in drie voorgaande seizoenen

Grote vragen bij aankoopbeleid Standard: evenveel uitgegeven als in drie voorgaande seizoenen
Foto: © photonews
Standard investeerde deze zomer en winter fors in nieuwe spelers, terwijl de inkomsten nog niet op niveau zijn. Het levert de club een vijfde plek op in België qua uitgaven, ondanks dat er vaak wordt gezegd dat de club weinig middelen heeft.

In totaal gaf Standard dit seizoen 10,1 miljoen euro uit aan aankopen. Het grootste deel van de zomervertrekkers bestond uit het opheffen van uitleenbeurten en transfers van spelers zoals Ilay Camara en Dennis Ayensa. Daarnaast werden Rafiki Saïd, Timothé Nkada, Adnane Abid en Casper Nielsen aangetrokken.

Ook deze winter werd nog één miljoen euro geïnvesteerd in Gustav Mortensen. Hiermee komt het totaal op 10 miljoen voor de twee mercatos samen, bijna gelijk aan de uitgaven van de drie voorgaande seizoenen samen, schrijft LDH. Het is de hoogste uitgave sinds het recordjaar 2019-2020.

Tegenover de uitgaven staan de inkomsten. Tot nu toe bracht Standard 9 miljoen euro binnen met de verkoop van Camara, Nathan Ngoy en Daryl Leunga Leunga. Inclusief de transfer van Aiden O’Neill komt dit op 11 miljoen euro, nog steeds onder de geplande doelstelling van 14 miljoen.

Standard kocht veel oudere spelers met beperkte doorverkoopwaarde

Vooral het leeftijdsprofiel van de kern roept vragen op over de toekomstige meerwaarde. Spelers als Teddy Teuma, Casper Nielsen en Thomas Henry zijn al dertigers, waardoor hun doorverkoopwaarde beperkt is. De jongere aanwinsten zoals Abid, Saïd en Mortensen moeten dit compenseren.


De komende dagen van de wintermercato kunnen nog veranderingen brengen, maar het blijft de vraag welke transfers daadwerkelijk extra inkomsten genereren. 

Standard

