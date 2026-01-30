Terwijl iedereen naar Union en Club kijkt: krijgen we dit weekend een nieuwe leider in de JPL?

STVV ontvangt dit weekend Charleroi in een duel tussen twee ploegen in vorm. Op Stayen lonkt zelfs een voorlopige leidersplaats, maar in het Truiense kamp blijft de focus opvallend rustig.

Dit weekend krijgen we meerdere toppers te zien, maar ook STVV-Charleroi wordt een bijzonder leuke wedstrijd. De twee ploegen in vorm kijken elkaar op Stayen in de ogen.

Een nieuwe overwinning zou voor de Truienaars een voorlopige leidersplaats betekenen. Afhankelijk van het resultaat van Union-Club Brugge blijven ze zelfs op kop van het klassement staan.

Wouter Vrancken blijft koel onder de omstandigheden

Wouter Vrancken wuift alle druk weg over een mogelijke leidersplaats. "De groep staat met de voeten op de grond. Als er al druk zou moeten zijn, dan hadden we die in vorige wedstrijden al gevoeld", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"We laten ons niet leiden door wat de buitenwereld zegt, en dat maakt het werken met dit team zo leuk. De Japanse jongens merken de ruis zelfs nauwelijks op gezien de taalbarrière", gaat hij verder. Vrancken weet ook goed waarvoor zijn troepen moeten opletten.



"Charleroi doet het niet alleen goed qua resultaten, maar speelt ook goed voetbal. Ze hebben sterke middenvelders als Titraoui en Camara, een targetspits met Scheidler en Guiagon die in een flits gevaar kan creëren. We moeten alert zijn, want het wordt een stevige test", besluit de T1 van STVV.