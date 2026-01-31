Charleroi wint van tienkoppig STVV en zet ongeslagen reeks verder

Zaterdagavond stonden twee revelaties tegenover elkaar. STVV ontving Charleroi op Stayen dat sinds de komst van Hans Cornelis nog niet verloren heeft. Cornelis hield vast aan zijn vertrouwde elf. Vrancken bracht Yamamoto in de ploeg ten koste van Merlen.

Op de 23ste speeldag kon STVV tijdelijk de leiderplaats nemen in het klassement. Daarvoor moesten de mannen van Wouter Vrancken wel winnen tegen Charleroi. De Carolo's verloren onder leiding van Hans Cornelis nog geen enkele wedstrijd...

Goto op Delavallee

De kansen van STVV gingen in de beginfase bijna allemaal over. Goto kon de bal na een mooie combinatie bijna in doel verwerken maar daar stak een goed keepende Delavallee een stokje voor.

Rood voor Muja

Na 40 minuten spelen was er een eerste sleutelmoment in de wedstrijd. Een overtreding van Titraoui werd niet gefloten en meteen daarna ging Muja te hard door op de enkel van Keita. De aanvaller kreeg in eerste instantie nog geel maar mocht na tussenkomst van de VAR toch vroegtijdig gaan douchen.

Sterk tienkoppig STVV

Pareltje van Titraoui

Een tienkoppig STVV hield in de tweede helft goed stand en kon af en toe zelfs gevaarlijk zijn. Zo kopte Taniguchi tegen de paal. Charleroi speelde weinig klaar en kon niet overtuigen met een man extra.

Na 64 minuten spelen kwam Charleroi dan toch op voorsprong via een schicht van Titraoui. De Algerijnse middenvelder trapt het leer van buiten het strafschopgebied staalhard voorbij Kokubo in doel.

Romsaas legt wedstrijd in de plooi

Vijf minuten voor tijd legde Romsaas de wedstrijd definitief in de plooi. De Noor kreeg de bal met een gelukje voor zijn voeten en trapte het leer met de binnenkant van zijn voet tegen de touwen: 0-2 en meteen ook de eindstand van de wedstrijd.

Met het verlies laat STVV de kans liggen om tijdelijk aan de kop van het klassement te komen. Charleroi sluipt dichter bij play-off 1 en blijft ongeslagen onder Hans Cornelis.