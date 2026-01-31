Datum: 31/01/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23
Charleroi wint van tienkoppig STVV en zet ongeslagen reeks verder
Foto: © photonews

Zaterdagavond stonden twee revelaties tegenover elkaar. STVV ontving Charleroi op Stayen dat sinds de komst van Hans Cornelis nog niet verloren heeft. Cornelis hield vast aan zijn vertrouwde elf. Vrancken bracht Yamamoto in de ploeg ten koste van Merlen.

Op de 23ste speeldag kon STVV tijdelijk de leiderplaats nemen in het klassement. Daarvoor moesten de mannen van Wouter Vrancken wel winnen tegen Charleroi. De Carolo's verloren onder leiding van Hans Cornelis nog geen enkele wedstrijd...

Goto op Delavallee

De kansen van STVV gingen in de beginfase bijna allemaal over. Goto kon de bal na een mooie combinatie bijna in doel verwerken maar daar stak een goed keepende Delavallee een stokje voor.

Rood voor Muja

Na 40 minuten spelen was er een eerste sleutelmoment in de wedstrijd. Een overtreding van Titraoui werd niet gefloten en meteen daarna ging Muja te hard door op de enkel van Keita. De aanvaller kreeg in eerste instantie nog geel maar mocht na tussenkomst van de VAR toch vroegtijdig gaan douchen.

Sterk tienkoppig STVV

Een tienkoppig STVV hield in de tweede helft goed stand en kon af en toe zelfs gevaarlijk zijn. Zo kopte Taniguchi tegen de paal. Charleroi speelde weinig klaar en kon niet overtuigen met een man extra.

Pareltje van Titraoui

Na 64 minuten spelen kwam Charleroi dan toch op voorsprong via een schicht van Titraoui. De Algerijnse middenvelder trapt het leer van buiten het strafschopgebied staalhard voorbij Kokubo in doel.

Romsaas legt wedstrijd in de plooi

Vijf minuten voor tijd legde Romsaas de wedstrijd definitief in de plooi. De Noor kreeg de bal met een gelukje voor zijn voeten en trapte het leer met de binnenkant van zijn voet tegen de touwen: 0-2 en meteen ook de eindstand van de wedstrijd.

Met het verlies laat STVV de kans liggen om tijdelijk aan de kop van het klassement te komen. Charleroi sluipt dichter bij play-off 1 en blijft ongeslagen onder Hans Cornelis.

Opstellingen

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 5.97 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 14/35 (40%)
Hata Taiga 90' 7.11 -
  • Nauwkeurige passes: 41/47 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Taniguchi Shogo 90' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 37/46 (80.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Musliu Visar 90' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 39/49 (79.6%)
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.79 -
  • Nauwkeurige passes: 44/53 (83%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
Yamamoto Rihito 90' 6.52 -
  • Nauwkeurige passes: 39/43 (90.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Sissako Abdoulaye 79' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Muja Arbnor   40' 5.39 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Ito Ryotaro 73' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Sebaoui Ilias   90' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Goto Keisuke   84' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 7/16 (43.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
Bank
Mbe Soh Loïc 0'  
Merlen Ryan 11' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Juklerød Simen 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 6' 6.12  
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Diouf Oumar 17' 6.49 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.93 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/24 (33.3%)
Van Den Kerkhof Kevin 67' 7.52 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Ousou Aiham 90' 7.99 -
  • Nauwkeurige passes: 65/69 (94.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Keita Cheick 90' 7.42 -
  • Nauwkeurige passes: 65/68 (95.6%)
Nzita Mardochee 90' 6.79 -
  • Nauwkeurige passes: 33/48 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Camara Etienne   54' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Titraoui Yacine 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 50/57 (87.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Bernier Antoine   67' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Pflücke Patrick 82' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Guiagon Parfait 82' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 29/38 (76.3%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Scheidler Aurélien 90' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/6
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 23' 8.01 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 8' 6.44  
Blum Lewin 23' 6.93 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 8' 6.97  
Khalifi Yassine A   36' 7.22 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Boukamir Amine 0'  
Herbeleef STVV - Charleroi
31/01

Zaterdagavond stonden twee revelaties tegenover elkaar. STVV ontving Charleroi op Stayen dat sinds de komst van Hans Cornelis nog niet verloren heeft. Cornelis hield vast a...

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
