🎥 Zoiets onthouden de spelers: opvallend moment op Stayen na nederlaag tegen Charleroi

STVV ging zaterdagavond met 0-2 onderuit tegen Charleroi. Een rode kaart voor Arbnor Muja net voor rust kantelde de wedstrijd, al bleef er veel discussie over de fases die eraan voorafgingen.

Eerst maakte een STVV-speler zich schuldig aan hands, nadien werd een overduidelijke fout op Rihito Yamamoto niet gefloten. Coach Wouter Vrancken was niet gelukkig met hoe de fases werden beoordeeld.

Match om zeep geholpen door onnodige rode kaart

"Als ze een fout fluiten op Yamamoto, valt die rode kaart niet. De rode kaart was terecht, maar ik vond de fout op Yamamoto ervoor duidelijk. Die moet je gewoon fluiten. Jammer dat zo’n fases je wedstrijd om zeep helpen", zegt de trainer bij Het Laatste Nieuws.

Na afloop was er nog een mooi moment op Stayen. Sint-Truiden verloor zijn eerste thuiswedstrijd sinds eind september, maar ondanks de nederlaag zetten de fans zich volledig achter de spelers. Er weerklonk luid applaus.

Fans zetten zich volledig achter de ploeg

"De supporters zien ook hoe de jongens zich ervoor gooien, en zelfs met tien vechten voor mekaar", vertelde Vrancken nog achteraf. "We hebben twee kansen weggegeven. Zelfs met tien waren we de betere ploeg, wij waren degene die de kansen wilden creëren en acties maken. En dan is er één bal die in de winkelhaak vloog... Die doet de wedstrijd dood."