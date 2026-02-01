Ging de arbitrage hier zwaar in de fout? STVV zag match ontsporen na discutabele fases

STVV leek zaterdagavond goed mee te kunnen met Charleroi, tot één fase de wedstrijd volledig deed kantelen. Een rode kaart net voor rust zorgde voor frustratie én discussie over wat eraan voorafging.

Sint-Truiden nam het zaterdagavond op tegen Charleroi. Zo kregen we een duel tussen dé ploegen in vorm van het moment in de Jupiler Pro League. De thuisploeg verloor met 0-2 in eigen huis.

En daar had een relatief vroege rode kaart alles mee te maken. In minuut 40 werd Arbnor Muja van het veld gestuurd voor een zware tackle. Eerst gaf scheidsrechter Bert Verbeke een gele kaart, maar die werd later rood na een VAR-interventie.

Rode kaart, maar ook veel vraagtekens

Dat de fout van Muja rood verdiende, daar bestaat weinig twijfel over. Maar over hoe het zo ver is mogen komen, daar valt wat over te zeggen. In de opbouw van STVV maakte middenvelder Ryotaro Ito duidelijk handspel.

🟥 | STVV moet de tweede helft zonder Abnor Muja spelen. 👀❌ #STVCHA pic.twitter.com/QzfAFvk1qC — DAZN België (@DAZN_BENL) January 31, 2026

De Japanner nam het leer mee met de arm, zonder dat de ref tussenkwam. Rihito Yamamoto kreeg de bal van zijn landgenoot kort nadien mee. Yacine Titraoui maakte daarop een duidelijke overtreding op de STVV-speler.



Lees ook... 🎥 Zoiets onthouden de spelers: opvallend moment op Stayen na nederlaag tegen Charleroi›

Ref Verbeke floot ook hier niet, wat wenkbrauwen deed fronsen. De commentators verwezen meteen naar "compensatiegedrag". Als de scheidsrechter in één van de twee fases voordien juist had gefloten, had de wedstrijd er héél anders kunnen uitzien...

Verdediger Robert-Jan Vanwesemael had ook gezien dat zijn ploeg eigenlijk een vrije trap had moeten krijgen. "Ik denk wel dat de rode kaart getrokken kon worden, maar er was voorafgaand duidelijk een fout op Yamamoto die niet bestraft werd", zegt hij bij Het Belang van Limburg.