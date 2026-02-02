Serge Gumienny reageert zeer scherp op scheidsrechter in STVV-Charleroi

Na de nederlaag van STVV tegen Charleroi analyseert ex‑scheidsrechter Serge Gumienny enkele beslissingen van de jonge ref Bert Verbeke. Zijn beoordeling is opvallend scherp.

Discussie over de rode kaart

STVV verloor met 0-2 en zag tegelijk een reeks overwinningen onderbroken. Volgens Gumienny speelde de fase met de uitsluiting van Muja een bepalende rol. Hij vond dat meerdere momenten voorafgaand aan de rode kaart verkeerd werden beoordeeld. “De fase met de rode kaart voor Muja werd van begin tot eind fout ingeschat door de scheidsrechter”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Alles begon uiteindelijk met hands van Ito. “Die had hij al moeten zien. Vervolgens werd die beloftevolle aanval net voor de backlijn foutief afgestopt. Ook dat liet hij passeren. En toen Muja de tegenaanval afbrak met een gevaarlijke tackle, trok hij eerst geel, terwijl dat rood had moeten zijn.”

Dat zijn drie foute inschattingen in één spelfase, merkt Gumienny op. “Hij probeerde zo veel mogelijk te laten doorspelen, tot het ontspoorde. En dan moet de laatste in het rijtje het bekopen. Dat noem ik slecht wedstrijdmanagement.”

Gemiste tweede gele kaart

Na de rust volgde een nieuwe discussie. Gumienny vond dat Camara een tweede gele kaart had moeten krijgen na een trekfout op Yamamoto. “Voor mij is dat een schoolvoorbeeld van een gele kaart”, klinkt het. Hij gaf aan dat de ref de mogelijkheid kreeg om in te grijpen, maar dat die kans onbenut bleef. Volgens hem leidde dat tot frustratie op het veld en bij de staf.



De ex-ref vroeg zich af of het verstandig was om een jonge scheidsrechter aan te duiden voor een wedstrijd met grote belangen. Hij benadrukte dat dergelijke duels ervaring vereisen en dat fouten dan extra zwaar doorwegen. “De conclusie is dat zijn prestatie niet goed genoeg was en dat STVV daar de prijs voor heeft moeten betalen”, besloot Gumienny.