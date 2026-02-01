Datum: 01/02/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23
OH Leuven en KV Mechelen delen de punten in aangename partij aan Den Dreef
OH Leuven en KV Mechelen delen de punten in aangename partij aan Den Dreef
Foto: © photonews

Op de 23ste speeldag ging KV Mechelen op bezoek bij OH Leuven op zoek naar drie punten en een plaats in de top zes. In Leuven zijn alle punten welkom om de Relegation play-offs te vermijden. Mazzu startte met dezelfde elf als tegen Union. Bij KV Mechelen stond de nieuwe Boersma meteen aan de aftrap.

OH Leuven startte scherp aan de wedstrijd maar de eerste grote kans was er eentje voor KV Mechelen. Tobe Leysen voorkwam na een kwartier de achterstand voor OH Leuven met een knappe dubbele redding.

Discutabele strafschop

Net voor het halfuur wees Visser resoluut naar de stip na een trekfout op Dusenne. Het leek te licht voor een strafschop, ook de VAR riep Visser naar het scherm maar de 36-jarige was zeker van zijn stuk. Schrijvers zette de strafschop feilloos om: 1-0.

Dubbele voorsprong voor OHL

KV Mechelen creëerde te weinig om echt kans te maken op de gelijkmaker. In de tweede helft kwam OHL dan ook verdiend op een dubbele voorsprong. Pletinckx kopte een hoekschop van Maziz aan de eerste paal door richting de tweede. Daar liep Ikwuemesi de bal met het hoofd via het aluminium in doel.

Aansluitingstreffer van Servais

Op het uur zorgde KV Mechelen dan toch nog voor een spannende partij. Boersma werkte de bal met een enig mooi hakje tot bij Servais. Die laatste zette zijn linker tegen de bal en trapte het leer verschroeiend hard voorbij een kansloze Leysen in doel.

Vanrafelghem met de gelijkmaker

Na de 2-1 kwam zowel OHL als KV Mechelen nog tot kansen. Tien minuten voor tijd maakte KV Mechelen de dubbele achterstand helemaal goed. Opnieuw was het Boersma met de assist. Dit keer had Vanrafelghem de bal maar voor het inlopen.

KV Mechelen ging op zoek naar een derde doelpunt om de comeback helemaal compleet te maken, maar een winnend doelpunt kwam er niet. Ook OH Leuven kwam niet tot het winnende doelpunt door een sterke Miras in doel. De aangename partij eindigde zo in een 2-2 gelijkspel.

Met de puntendeling valt KV Mechelen buiten de top zes op gelijke hoogte met Charleroi en Gent. Met het extra puntje sluipt OH Leuven tot op vier punten van Zulte Waregem en een veilige plek in het klassement.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 6.7 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/26 (23.1%)
Meer statistieken
Akimoto Takahiro 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
Meer statistieken
Dussenne Noë 43' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Teklab Henok 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 15/28 (53.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Lakomy Lukasz   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 31/46 (67.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Schrijvers Siebe  80' 6.9 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar 70' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Maziz Youssef 80' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 25/36 (69.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Verlinden Thibaud   70' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Bank
McCalinney Liam 0'  
Verstraete Birger 10' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ominami Takuma A 47' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
George Wouter 0'  
Karim Traoré Abdoul 10' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Maertens Mathieu 20' 6.3 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 0'  
Kaba Sory 0'  
Jochmans Owen 0'  
Radelet Theo 0'  
Opoku Davis 20' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.4 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Marsa Jose   56' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Halhal Redouane   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
St. Jago Tommy   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 42/52 (80.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Koudou Therence   90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 35/51 (68.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Hammar Fredrik   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Kireev Maxim 56' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Servais Mathis 90' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Boersma Bouke 90' -
Mrabti Kerim 88' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Konaté Mory 2' 6.0  
Meer statistieken
Bafdili Bilal 0'  
Bandé Hassane 0'  
Raman Benito 0'  
Van Ingelgom Tijn 0'  
Truyf Ian 0'  
Struyf Ian 0'  
Vanrafelghem Keano  34' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Antonio Bill 34' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 0'  
Herbeleef OH Leuven - KV Mechelen
OH Leuven en KV Mechelen delen de punten in aangename partij aan Den Dreef

OH Leuven en KV Mechelen delen de punten in aangename partij aan Den Dreef

21:16

Op de 23ste speeldag ging KV Mechelen op bezoek bij OH Leuven op zoek naar drie punten en een plaats in de top zes. In Leuven zijn alle punten welkom om de Relegation play-...

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved