OH Leuven en KV Mechelen delen de punten in aangename partij aan Den Dreef

Op de 23ste speeldag ging KV Mechelen op bezoek bij OH Leuven op zoek naar drie punten en een plaats in de top zes. In Leuven zijn alle punten welkom om de Relegation play-offs te vermijden. Mazzu startte met dezelfde elf als tegen Union. Bij KV Mechelen stond de nieuwe Boersma meteen aan de aftrap.

OH Leuven startte scherp aan de wedstrijd maar de eerste grote kans was er eentje voor KV Mechelen. Tobe Leysen voorkwam na een kwartier de achterstand voor OH Leuven met een knappe dubbele redding.

Discutabele strafschop

Net voor het halfuur wees Visser resoluut naar de stip na een trekfout op Dusenne. Het leek te licht voor een strafschop, ook de VAR riep Visser naar het scherm maar de 36-jarige was zeker van zijn stuk. Schrijvers zette de strafschop feilloos om: 1-0.

Dubbele voorsprong voor OHL

KV Mechelen creëerde te weinig om echt kans te maken op de gelijkmaker. In de tweede helft kwam OHL dan ook verdiend op een dubbele voorsprong. Pletinckx kopte een hoekschop van Maziz aan de eerste paal door richting de tweede. Daar liep Ikwuemesi de bal met het hoofd via het aluminium in doel.

Aansluitingstreffer van Servais

Op het uur zorgde KV Mechelen dan toch nog voor een spannende partij. Boersma werkte de bal met een enig mooi hakje tot bij Servais. Die laatste zette zijn linker tegen de bal en trapte het leer verschroeiend hard voorbij een kansloze Leysen in doel.

Vanrafelghem met de gelijkmaker

Na de 2-1 kwam zowel OHL als KV Mechelen nog tot kansen. Tien minuten voor tijd maakte KV Mechelen de dubbele achterstand helemaal goed. Opnieuw was het Boersma met de assist. Dit keer had Vanrafelghem de bal maar voor het inlopen.





KV Mechelen ging op zoek naar een derde doelpunt om de comeback helemaal compleet te maken, maar een winnend doelpunt kwam er niet. Ook OH Leuven kwam niet tot het winnende doelpunt door een sterke Miras in doel. De aangename partij eindigde zo in een 2-2 gelijkspel.

Met de puntendeling valt KV Mechelen buiten de top zes op gelijke hoogte met Charleroi en Gent. Met het extra puntje sluipt OH Leuven tot op vier punten van Zulte Waregem en een veilige plek in het klassement.