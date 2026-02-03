Boos en teleurgesteld: gelijkspel zorgt voor vurige gevoelens bij Felice Mazzu

OHL liet een dubbele voorsprong glippen tegen KV Mechelen, wat tot scherpe reacties leidde. Felice Mazzu gaf na afloop een uitgesproken analyse van het wedstrijdverloop.

OHL geeft twee keer voorsprong uit handen

Boos en teleurgesteld. Dat waren de twee gevoelens waarmee Felice Mazzu na de wedstrijd tegen KV Mechelen worstelde. “Teleurgesteld, omdat je met een dubbele voorsprong altijd de wedstrijd moet winnen”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Volgens hem verloor zijn ploeg na de rust de controle. “Boos op de manier waarop we die twee doelpunten in de tweede helft slikken.” De organisatie zakte te ver terug, waardoor Mechelen ruimte kreeg om druk te zetten.

OHL had voor de pauze nog de durf om hoog te storen, maar dat veranderde na de rust. Mazzu wees erop dat de ploeg te diep ging staan en onvoldoende druk zette op de baldrager. “In de eerste helft hadden we de ballen, als ik dat zo mag zeggen, om Mechelen hoog te gaan zoeken en druk te zetten.”

Dussenne gemist in tweede helft

Bij de tegengoals ontbrak volgens hem de intensiteit die eerder wel aanwezig was. Hij stelde dat de spelers te passief reageerden en dat de energie wegviel. De coach koppelde het puntenverlies aan een terugkerend probleem.



Hij gaf aan dat de ploeg nog stappen moet zetten op het vlak van maturiteit. De uitval van verdediger Noë Dussenne vlak voor rust kwam in die optiek ter sprake. Mazzu gaf aan dat zijn aanwezigheid mogelijk een verschil had kunnen maken. “Het kan dat hij die maturiteit had kunnen brengen”, besloot hij, ook al krijgt Dussenne van de buitenwereld de nodige kritiek.