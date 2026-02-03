Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'

Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'
Foto: © photonews

Een vertrek van Nicolas Frutos bij RAAL La Louvière komt steeds dichterbij. De sportief directeur van Les Loups staat op het punt om de overstap te maken naar Sporting Charleroi.

Het nieuws sloeg maandag in als een bom, midden in de laatste rechte lijn van de wintermercato voor de Belgische clubs: Nicolas Frutos zou in de belangstelling staan bij Sporting Charleroi. Mehdi Bayat, die al langer op zoek is naar extra ervaring voor zijn sportieve cel, zou zijn oog hebben laten vallen op de sportief directeur van de RAAL.

Later op de avond kwam het dossier ook ter sprake in La Tribune op RTBF, waar de aanwezige journalisten die informatie bevestigden. Geen onbelangrijke bron, aangezien Frutos een vaste gast is in het programma en er erg gewaardeerd wordt als consultant.

Nicolas Frutos trekt naar Charleroi

Dinsdagochtend volgde een derde bevestiging: dit keer was het Sacha Tavolieri die de eerder door La Dernière Heure gebrachte informatie kracht bijzette. Nicolas Frutos zal inderdaad zijn koffers pakken en de Easi Arena verlaten voor het Stade du Pays de Charleroi.

Dat vertrek zal niet onmiddellijk plaatsvinden, maar wel "binnen enkele weken", preciseert Tavolieri. La Louvière verliest zo in enkele maanden tijd zowel David Verwilghen als Nicolas Frutos.


Het is voorlopig nog niet duidelijk of Frutos bij Charleroi exact de rol van sportief directeur zal opnemen, maar de Carolo-supporters zullen de komst van zo’n gespecialiseerd profiel ongetwijfeld toejuichen. Zij wachten al langer op extra sportieve expertise ter ondersteuning van Mehdi Bayat.

