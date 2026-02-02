OFFICIEEL: KAA Gent heeft broodnodige versterking beet met optie tot aankoop

Daiki Hashioka (26) is de nieuwe verdediger van KAA Gent. De voormalige speler van STVV speelde het laatste half jaar op uitleenbasis van Luton Town bij Slavia Praag.

Update 23u30: KAA Gent heeft Daiki Hashioka, een 26-jarige rechterflankverdediger die overkomt van Slavia Praag, zoals verwacht binnengehaald. De Japanner wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Tsjechische topclub, met optie tot aankoop.

14u45: De Japanse verdediger kwam naar Praag na anderhalf jaar bij Luton Town, waar hij tien keer in de Premier League in actie kwam. Bij Slavia kwam hij zelfs minder vaak aan spelen toe.

In Tsjechië stond Hashioka zelden in de basis. Hij speelde 14 wedstrijden in alle competities, zonder doelpunten of assists, en kon nooit echt overtuigen.

Daiki Hashioka staat voor een terugkeer naar België, bij KAA Gent

Gent lijkt nu de volgende bestemming voor Hashioka. De club biedt hem een kans om terug te keren naar een omgeving die hij goed kent en waar hij eerder indruk maakte.





De verdediger maakte naam in België bij Sint-Truiden, waar zijn prestaties hem uiteindelijk naar de Premier League brachten.

KAA Gent had sowieso verdedigende versterking nodig. De voorbije wedstrijden speeld centrale verdediger Matties Volckaert als rechtsback.