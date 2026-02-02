OFFICIEEL: KRC Genk heeft nieuwe doelman te pakken die overkomt van Beerschot

KRC Genk heeft zich versterkt met Emile Doucouré. De 18-jarige doelman komt over van Beerschot en zette zijn handtekening onder een contract van 4,5 seizoenen, tot de zomer van 2030.

Doucouré sluit meteen aan bij de A-kern van de Limburgers, waar hij dagelijks zal meetrainen. Zijn speelminuten zal hij in eerste instantie opdoen bij Jong Genk.

De jonge keeper staat bekend als een proactieve doelman met sterke voeten. Dat is geen toeval: Doucouré begon zijn carrière als veldspeler bij Berchem Sport en werd daar pas later omgevormd tot doelman.

Via KV Mechelen belandde hij bij Beerschot, waar hij vorig seizoen al op 17-jarige leeftijd zijn debuut maakte in de Jupiler Pro League.

Internationaal is Doucouré een vaste waarde bij de Belgische jeugdselecties. Hij kwam ook één keer uit voor Mali U23, maar koos na gesprekken met keeperstrainer Guy Martens definitief voor België.

“Ik hoef niet te vertellen welke geschiedenis KRC Genk heeft in het opleiden van doelmannen”, klinkt het bij Doucouré. “Ik had meteen een goed gevoel bij de club. Ik hoop hier verder te groeien en droom ervan ooit voor de eerste ploeg te mogen spelen.”