OFFICIEEL Zulte Waregem leent speler uit, met aankoopoptie in de deal

Zulte Waregem leent doelman Ennio van der Gouw tot het einde van het seizoen uit aan Rio Ave. Er zit in de uitleenbeurt ook een aankoopoptie.

Uitleenbeurt naar Portugal

Van der Gouw speelde 33 wedstrijden voor Essevee sinds zijn komst in 2022. De doelman trekt nu tijdelijk naar Rio Ave, waar hij meer speelminuten moet kunnen verzamelen.

De club communiceerde via haar officiële kanalen dat de overeenkomst een optie tot definitieve overname bevat. Over welk bedrag het gaat is niet bekendgemaakt.

De Nederlandse doelman doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte er ook zijn profdebuut. Nadien volgde een overstap naar Manchester United, waar hij actief was in de U23‑ploeg. In 2022 tekende hij bij Zulte Waregem, waar hij zich snel in de A‑kern werkte.

Contract en marktwaarde

De huidige marktwaarde van de doelman wordt door Transfermarkt geraamd op 400.000 euro, een bedrag dat de voorbije seizoenen stabiel bleef. De uitleenbeurt biedt Rio Ave de mogelijkheid om hem langdurig vast te leggen indien hij overtuigt.



Van der Gouw kwam dit seizoen minder aan spelen toe, waardoor een tijdelijke transfer voor alle partijen als een logische stap wordt gezien. De aankoopoptie geeft Rio Ave flexibiliteit richting volgend seizoen.