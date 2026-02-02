Dit kan Anderlecht niet weigeren: bod op Nilson Angulo is bekend

Anderlecht lijkt straks een flinke som te incasseren voor Nilson Angulo. Volgens Engelse bronnen ligt de transfersom rond de 17,3 miljoen euro.

Daarbovenop kan paars-wit nog rekenen op 2,8 miljoen euro aan prestatiebonussen. Daarmee wordt Angulo een van de duurste verkopen uit de clubgeschiedenis.

Het vertrek van Angulo laat echter een groot gat op de linkerflank, maar dat is een som die Anderlecht in de huidige omstandigheden niet kan weigeren.

Mogelijk 20 miljoen euro voor Nilson Angulo

Daarom is Anderlecht ook al op zoek naar een vervanger. Eén naam die al circuleert, is Tawanda Maswanhise van Motherwell.

De Zimbabwaanse vleugelspeler beleeft een topseizoen in Schotland met 13 goals in 21 wedstrijden. Motherwell vraagt ongeveer drie miljoen euro voor hem.

Het wordt spannend om te zien of Anderlecht de transferbonussen van Angulo wil gebruiken om Maswanhise aan te trekken en zo de linkerflank meteen op te vullen.