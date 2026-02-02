Race tegen de klok voor Anderlecht-speler: verdediger verlaat de club als het op tijd in orde komt

Moussa N'Diaye zat opvallend niet in de selectie van Anderlecht voor de Clasico tegen Standard. De linksachter lijkt op een zijspoor beland en zijn toekomst in het Lotto Park hangt plots aan een zijden draadje.

Update 14u38: Alles lijkt nu in orde te zijn voor Moussa N'Diaye voor een uitleenbeurt naar Schalke met aankoopoptie. De transfermarkt in Duitsland sluit wel om 20u en tegen dan moet hij dus zijn medische testen afgelegd hebben en zijn handtekening gezet hebben.

12:00: De 23-jarige Senegalees kon de voorbije maanden niet meer overtuigen. Zijn vorm bleef wisselvallig en onder Besnik Hasi was hij zijn basisplaats volledig kwijtgeraakt. De Clasico-selectie deed al vermoeden dat er iets aan de hand was.

N’Diaye kan deze winter op huurbasis vertrekken naar Schalke 04. De Duitse club volgt hem al langer en ziet in hem een mogelijke versterking voor de linkerflank. Een akkoord is er echter nog niet: de speler zelf twijfelt nog.

Moussa N'Diaye kan naar Schalke 04

De timing is opvallend. Net nu Hasi is ontslagen, zou de situatie voor N’Diaye opnieuw kunnen veranderen. Een nieuwe coach betekent vaak een nieuwe hiërarchie, en dat kan zijn perspectief bij paars-wit beïnvloeden.

Anderlecht onderhoudt alvast goede contacten met Schalke. Eerder deze winter haalden de Brusselaars doelman Justin Heekeren weg bij de Duitsers, wat de gesprekken vergemakkelijkt.





De situatie van N'Diaye is opmerkelijk. Anderlecht heeft altijd gehoopt dat ze voor de toch wel talentvolle linksback een grote som zouden krijgen, maar N'Diaye maakte tactisch te weinig progressie de laatste seizoenen. Met Moussa Diarra heeft paars-wit al een andere linksachter gehaald en er is ook nog Ludwig Augustinsson, die momenteel geblesseerd is.