'Akkoord bereikt: Zulte Waregem verliest seizoensrevelatie aan Marseille'

Marseille rondt de komst van Tochukwu Nnadi af na een akkoord met Zulte Waregem. De middenvelder geldt als een van de opvallendste spelers van het voorbije seizoen.

Smaakmaker bij Zulte Waregem

Volgens meerdere bronnen is er een overeenkomst bereikt tussen Marseille en Zulte Waregem voor de overstap van de Nigeriaanse international. De speler wordt binnen korte tijd in Frankrijk verwacht voor de afronding van de procedure.

Nnadi groeide dit seizoen uit tot een vaste waarde bij Essevee en werd door zijn prestaties opgenomen in de selectie van Nigeria voor de Afrika Cup. Zijn ontwikkeling leverde hem een prominente rol op binnen de kern van de West-Vlaamse club.

Financiële meevaller

Journalistieke bronnen melden dat Zulte Waregem een vergoeding van ongeveer zes miljoen euro ontvangt voor de transfer. De overgang past in een bredere versterkingsronde op het middenveld bij Marseille, dat parallel ook de komst van Himad Abdelli van Nantes onderzoekt.

Nnadi sloot zich in januari 2024 aan bij Zulte Waregem en beschikt er over een contract dat loopt tot 2028. Zijn actuele marktwaarde wordt door Transfermarkt geraamd op twee miljoen euro, wat de stijgende waardering voor zijn prestaties onderstreept.



De Franse club ziet in hem een directe versterking voor de kern en een speler die past binnen de geplande heropbouw van het middenveld. Voor Zulte Waregem betekent de deal een aanzienlijke financiële instroom en het vertrek van een van de meest opvallende spelers van het seizoen.