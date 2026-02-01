Anderlecht wil hem: is drastische beslissing verloofde Jari De Busser voorbode van transfer?

Manon Stragier - gewezen Yellow Tiger en topvolleybalster bij Asterix Avo Beveren - heeft besloten om na dit seizoen te stoppen met profvolleybal. Ze wil zich op andere zaken focussen en ze kiest voor een pad met haar partner, Jari De Busser.

“Er zal een periode komen, eerder vroeger dan later, dat ze zal stoppen met volleybal, maar op dit moment hecht ze er nog te veel waarde aan om te stoppen. Ik zit zelf in de sport, dus voor mij is het belangrijk dat zij de keuzes maakt waar zij zich goed bij voelt”

“We doen het nu zo, dus we hebben nog tijd genoeg in ons leven om nog veel tijd in te halen later. Dat Rotterdam dichter bij huis is en België zeker? Ja, terugkeren naar België is wel het uiteindelijke doel voor mij.”

Nieuw avontuur buiten België of Nederland voor Jari De Busser?

Dat waren de woorden van Jari De Busser in MidMid. Ondertussen enigszins achterhaald door de actualiteit, want de verloofde van de doelman de Go Ahead Eagles – Manon Stragier – heeft ondertussen haar volleypensioen aangekondigd.

En dus is ze klaar om haar toekomstig man te volgen, waar diens voetbal hem ook zou brengen de komende jaren. Onder meer Feyenoord en Anderlecht toonden al interesse, net als het Franse Lorient. Die laatste bestemming lijkt door de beslissing van Stragier mogelijk aan belang te winnen.

Is beslissing van verloofde Manon Stragier teken aan de wand?

De Busser sloot een terugkeer naar België nochtans zeker niet uit: “Ik ben een familiemens en dan ben ik ook dichter bij mijn vrienden. Dat is wel het doel uiteindelijk. Je kan nooit te vroeg praten, maar ik wil wel nog een stap zetten in mijn carrière. België zou leuk zijn, maar er zijn nog heel mooie competities waar ik nog naartoe zou kunnen.”





“Ik zou de Belgische top wel aankunnen, maar het is een heel hoog niveau en dan moet je wel een vorm kunnen aanhouden, dus dat is nooit zeker. Het hangt ook af van wanneer je in welke periode ergens aankomt.”