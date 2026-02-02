Helemaal gedaan! Club Brugge sluit transfermercato af zonder nog bijkomende transfers

Andreas Schjelderup blijft definitief bij Benfica. Club Brugge had de afgelopen dagen nog hoop op een overstap van de Noorse flankaanvaller, maar die zal niet doorgaan.

De Portugese topclub veranderde van mening na Schjelderups indrukwekkende optreden tegen Real Madrid. De aanvaller scoorde twee doelpunten en liet zien waarom hij een belangrijk onderdeel van het team is.

Blauw-zwart probeerde in de laatste uren van de transferperiode nog een doorbraak te forceren, maar volgens onze bronnen kwam er geen akkoord tot stand.

Andreas Schjelderup blijft bij Benfica, Club Brugge wil Bisiwu meer kansen geven

Club Brugge gaat vandaag niet meer proberen om nog een andere winger binnen te halen. De mercato van de Bruggelingen is daarmee afgesloten.

Voor Club Brugge is het een tegenvaller. De club had gehoopt met de komst van de jonge flankaanvaller extra diepgang en creativiteit aan de aanval toe te voegen, maar zal dit nu intern moeten oplossen.



Daarom ook dat ze Jesse Bisiwu niet wilden laten vertrekken. De jonge winger (18) stond in de belangstelling van heel wat Europese toppers, maar zou de komende maanden al kansen moeten krijgen.