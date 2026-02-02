Buitenlandse club wil Rafiki Saïd wegkapen bij Standard: aanvaller spreekt zelf klare taal

Buitenlandse club wil Rafiki Saïd wegkapen bij Standard: aanvaller spreekt zelf klare taal
Foto: © photonews
Rafiki Saïd maakte opnieuw het verschil tegen Anderlecht. De Comorese international is een van de positieve uitblinkers van het seizoen bij Standard en wekt dan ook logisch gezien belangstelling.

Dit seizoen is Rafiki Saïd meer dan ooit een van de X-factoren bij Standard. Wanneer hij erin slaagt om zijn flank in handen te nemen, zorgt hij steevast voor meerwaarde. De ex-speler van Troyes was sinds de zege tegen Charleroi eind oktober wel niet meer beslissend geweest.

Vooral op Sclessin voelt hij zich duidelijk in zijn sas: naast zijn goal en assist in de Waalse derby en opnieuw in de Clasico, wist hij ook al te scoren tegen Club Brugge en Antwerp.

In zijn nopjes op Sclessin

De 25-jarige winger wekt belangstelling op. Zo meldde Het Nieuwsblad dat een buitenlandse club bereid zou zijn om deze winter een aanzienlijk bedrag op tafel te leggen om hem binnen te halen. Na de overwinning tegen Anderlecht temperde Saïd zelf echter de geruchten aan onze microfoon.

"Als het over transfers gaat, is het mijn makelaar die dat regelt. Ik zit volledig in het project. Dat was ook te zien op het veld: ik ben heel gelukkig bij Standard. Normaal gezien ben ik er dinsdag, na het sluiten van de mercato, nog altijd bij. Ik zie niet in waarom ik zou vertrekken terwijl ik me hier zo goed voel", aldus Saïd.

Uitspraken die de Standard-supporters ongetwijfeld geruststellen. Saïd op de laatste dag van de transferperiode verliezen, amper zes maanden na zijn komst, zou een zware klap zijn voor het vervolg van het seizoen. Het blijft nu afwachten hoe het clubbestuur zal reageren mocht dat lucratieve bod effectief op tafel komen.

