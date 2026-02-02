Peter Vandenbempt velt hard oordeel na ontslag Hasi

Besnik Hasi werd zondag ontslagen bij Anderlecht na een zwakke Clasico tegen Standard. Volgens Peter Vandenbempt is de conclusie duidelijk: zijn tweede passage bij paars-wit bracht niet wat ervan werd verwacht.

Het nieuws van de dag was zondag het ontslag van Besnik Hasi. De Kosovaar moest zijn koffers pakken in Brussel na de pijnlijke nederlaag in de Clasico tegen Standard. Het werd 2-0 na een heel zwakke prestatie van paars-wit.

Eindbalans niet voldoende voor Hasi

Peter Vandenbempt kan duidelijke conclusies trekken na het ontslag. "De eindbalans van Hasi is uiteindelijk dus onvoldoende gebleken in zijn tweede ambtstermijn. Hij kwam hier natuurlijk in een totaal andere periode dan de vorige keer - toen paars-wit nog met de regelmaat van de klok kampioen werd", zegt hij bij Sporza.

De commentator zag dat Hasi qua DNA zijn plaats had bij de Brusselaars, al bleek dat later niet voldoende te zijn om alles onder controle te krijgen. Het zal een les moeten zijn voor Anderlecht, dat op zoek gaat naar een opvolger.

DNA alleen volstaat niet bij Anderlecht

"Hij is bij een volledig andere club terechtgekomen en het siert hem ook wel hoe hij steeds met die situatie is omgegaan. Er wordt altijd gesproken over het Anderlecht-DNA - en dat had Hasi ook."



"Maar bij deze moeten we dus ook stellen dat dat niet noodzakelijk een garantie is op succes. En dat zou ik toch ook in het achterhoofd houden wanneer ze straks gaan rekruteren voor een nieuwe coach. Neen, de tweede passage van Hasi is dus geen succes geweest", aldus Vandenbempt.