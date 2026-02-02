OFFICIEEL: Standard strijkt 1,5 miljoen op voor jeugdproduct

OFFICIEEL: Standard strijkt 1,5 miljoen op voor jeugdproduct
Foto: © photonews

De transfer van Hakim Sahabo is officieel. Standard Luik, AEK Athene en de speler zelf hebben een akkoord bereikt over een definitieve overgang van de Rwandese middenvelder naar de Griekse topclub.

Sahabo genoot een deel van zijn opleiding bij Standard en keerde in 2023 terug naar Sclessin na een passage bij Lille. Sindsdien speelde hij 24 wedstrijden voor SL16 FC en 34 matchen voor de A-kern van de Rouches.

Vorig seizoen werd hij ook zes maanden uitgeleend aan Beerschot, waar hij 15 keer in actie kwam. De voorbije weken speelde Sahabo opnieuw bij SL16 FC, terwijl meerdere clubs zijn situatie nauwlettend volgden.

Hakim Sahabo trekt van Standard naar Griekse topclub AEK Athene

Standard lichtte bewust de optie van een extra contractjaar om zo een transfersom te kunnen innen. Die strategie loont: Sahabo levert de Luikenaars ongeveer 1,5 miljoen euro op, aangevuld met 20 procent op een latere doorverkoop.

Eerder was er interesse van Glasgow Rangers, maar hun bod bleef onder het miljoen en werd afgewezen. AEK Athene toonde zich nadien het meest concreet en voerde de gesprekken de voorbije dagen stevig op.


Met de opbrengst kijkt de club alvast vooruit. Zo zou Standard nu werk kunnen maken van een dossier rond Zakaria Ariss van Bastia om de kern opnieuw te versterken.

