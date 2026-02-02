Limburgse politie lacht er niet meer mee: stadionverboden en strafrechterlijke vervolging

Limburgse politie lacht er niet meer mee: stadionverboden en strafrechterlijke vervolging
Foto: © photonews

De Limburgse derby tussen Lommel SK en Patro Eisden Maasmechelen heeft zaterdagavond opnieuw voor spanning gezorgd. Dankzij een uitzonderlijk strenge veiligheidsaanpak bleven zware incidenten echter uit, zo maakte de politiezone Noord-Limburg bekend.

Nog voor de aftrap in het Soevereinstadion werden zes supporters opgepakt. Vier van hen probeerden vuurwerk het stadion binnen te smokkelen, twee anderen werden betrapt op het gebruik van pyrotechnisch materiaal in de omgeving van de spelersbussen.

Alle gearresteerden kregen onmiddellijk een stadionverbod opgelegd. In overleg met de procureur des Konings werd beslist om hen ook strafrechtelijk te vervolgen.

De ordediensten traden hard op tijdens Lommel-Patro

Tijdens de wedstrijd werd ondanks de lopende Pro League-campagne toch vuurwerk afgestoken. De politie hield de situatie onder controle en zal de camerabeelden analyseren om bijkomende overtreders te identificeren.

Ook na het laatste fluitsignaal bleef waakzaamheid nodig. Supporters van beide clubs probeerden elkaar op te zoeken, maar door snel ingrijpen van de ordediensten werden confrontaties meteen vermeden.

Stijn Stijnen opnieuw laaiend enthousiast over Radja Nainggolan
De derby stond al weken als risicowedstrijd aangestipt na de zware incidenten van vorig jaar, meldt Belga. Met versterking van gespecialiseerde eenheden en de aanwezigheid van procureur Frank Bleyen werd dit keer resoluut gekozen voor een lik-op-stukbeleid.

