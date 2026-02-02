Antwerp passeert nog fors langs de kassa na transfer van 33 miljoen euro

Antwerp mag ook nog eens meeprofiteren van de transfer van George Ilenikhena naar Al-Ittihad. The Great Old verkocht de 19-jarige spits 18,75 miljoen euro aan Monaco, maar bedong een fors doorverkooppercentage op een eventuele meerwaarde.

De Saoedische club betaalt volgens RMC Sport 33 miljoen euro voor Ilenikhena, die sinds zijn overstap naar Monaco 51 wedstrijden speelde en tien keer scoorde. Het is een aanzienlijk verschil met de oorspronkelijke transfersom, waardoor Antwerp via de clausule nog een mooie bonus krijgt.

Ilenikhena is in onderhandeling met Al-Ittihad over persoonlijke voorwaarden. De Saoedische topclub zoekt een nieuwe spits nu de toekomst van Karim Benzema onzeker is. De 2022 Ballon d’Or-winnaar lijkt te vertrekken wegens een meningsverschil over zijn contractverlenging.

Antwerp krijgt nog geld voor George Ilenikhena

De overstap van Ilenikhena naar Al-Ittihad laat zien hoe lucratief doorverkoopclausules kunnen zijn. Antwerp verzekerde zich van een percentage van de meerwaarde, waardoor de club financieel kan profiteren van het succes van een speler die ze zelf groot hebben gemaakt.

Voor Ilenikhena is het een nieuwe uitdaging in een competitie die de laatste jaren steeds meer internationale aandacht trekt. Al-Ittihad heeft flink geïnvesteerd om de spits te halen, en de deal zou een van de grotere transfers van deze wintermercato in de Saoedische competitie zijn.



Voor Antwerp lijkt het wel een welgekomen financiële meevaller te worden, want de club heeft nog steeds geen al te grote marge in de financiën.