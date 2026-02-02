'Zulte Waregem krijgt stevige concurrentie voor linksbuiten'

De interesse in Mbaye Ndiaye neemt toe nu meerdere clubs zijn dossier opvolgen. De speler van Motor Lublin staat opnieuw in de belangstelling na zijn herstel van een zware blessure.

Carrièreverloop en ontwikkeling

Mbaye Ndiaye speelt sinds twee jaar voor Motor Lublin, dat hem destijds voor 150.000 euro overnam van Teungueth FC. Zijn marktwaarde is intussen gestegen tot 700.000 euro, zo meldt Transfermarkt.

In zijn eerste seizoen hielp hij de club aan promotie naar de hoogste Poolse afdeling. Dat gebeurde dankzij een beslissend doelpunt in de slotfase van de barragefinale, waarmee de ploeg de stap naar de Ekstraklasa zette.

In het daaropvolgende seizoen kwam hij tot 31 competitiewedstrijden en maakte hij vier doelpunten. In de huidige jaargang verzamelde hij tien optredens. Zijn totaal had hoger kunnen liggen, maar een enkelblessure na een duel met Radomiak maakte vroegtijdig een einde aan zijn najaarscampagne.

Veel geïnteresseerde clubs

Inmiddels is hij opnieuw fit en bereidt hij zich met de selectie voor op de hervatting van de competitie. De club rekent opnieuw op zijn inzetbaarheid voor de tweede seizoenshelft. Meerdere clubs analyseren zijn situatie nauwgezet.

De belangstelling komt onder meer van AS Monaco, Genoa, Hammarby IF, Zulte Waregem en verschillende Turkse teams, zo meldt TVP Sport uit Polen. De meest concrete stap kwam echter uit Frankrijk.





ESTAC Troyes deed een bod. De Poolse club vindt de geboden som ontoereikend. Vanuit Lublin wordt benadrukt dat de huidige aanbieding onvoldoende is en dat een hogere financiële inspanning nodig zal zijn om tot een akkoord te komen.