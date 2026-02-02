Hij was al aanwezig op Sclessin: opvallende nieuwe coach voor Anderlecht?

Na het ontslag van Besnik Hasi is de zoektocht naar een nieuwe trainer bij Anderlecht officieel gestart. Terwijl Edward Still voorlopig overneemt, duikt er nu plots een opvallende naam op die de geruchtenmolen aanzwengelt.

Besnik Hasi werd zondagavond ontslagen bij Anderlecht. Dit was een direct gevolg van de pijnlijke nederlaag op het veld van Standard. Dat was de druppel na maanden van onzekerheid en teleurstellingen.

Voorlopig neemt Edward Still het roer over, tot paars-wit een nieuwe T1 beet heeft. Weinig namen doen voorlopig de ronde, al is er wel één heel opvallende die passeert...

Opvallende trainer gespot op Sclessin voor ontslag Hasi

Transferexpert Sacha Tavolieri merkte op X (vroeger Twitter) op dat Ertuğrul Sağlam aanwezig was op Sclessin voor de Clasico. Sağlam is een 56-jarige Turkse coach, die al sinds december 2024 zonder club zit.

Na meer dan een jaar inactiviteit lijkt hij de draad weer op te willen pikken. Dat kan afgeleid worden uit het feit dat hij door zijn makelaar werd vergezeld op Sclessin.

Tavolieri voedt het gerucht door te melden dat de coach er "niet voor zijn plezier aanwezig was." Sağlam is al sinds 2002 trainer en sinds 2004 T1. Hij coachte een heleboel Turkse ploegen maar deed nog geen ervaring op in het buitenland.



