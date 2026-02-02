🎥 Stijn Stijnen opnieuw laaiend enthousiast over Radja Nainggolan

Na het gelijkspel tussen Lommel SK en Patro blijft Stijn Stijnen bijzonder lovend over Radja Nainggolan. De trainer benadrukt opnieuw de impact van de ervaren middenvelder.

Reactie van Patro na de achterstand

Het duel eindigde op 1-1 en zorgde voor uiteenlopende reacties bij beide trainers. Stijnen gaf aan tevreden te zijn met de manier waarop zijn ploeg reageerde na de vroege tegentreffer. “We reageerden met de juiste intensiteit en duelkracht. Tijdens de rust zeiden we tegen elkaar dat hier iets te rapen viel”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

De gelijkmaker kwam er via een vrije trap van Nainggolan. Stijnen omschreef dat moment als bijzonder. “Een magistraal doelpunt.” Hij benadrukte dat hij vooraf al vertrouwen had in de ex-international. “Ik zei nog tegen de bank: ‘nu moet Radja laten zien dat hij speciaal is’.” Volgens hem bewees de middenvelder dat hij op beslissende momenten het verschil kan maken.

Stand van zaken

Stijnen wees erop dat de recente puntenreeks zijn ploeg in een gunstige positie brengt. Hij herinnerde eraan dat Patro enkele speeldagen geleden nog achter Eupen stond, maar dat de situatie inmiddels is omgedraaid. De trainer gaf aan dat de eerste doelstelling het veiligstellen van de play-offs blijft, waarna kan worden bekeken welke plaatsen nog haalbaar zijn.

De coach sprak ook zijn waardering uit voor de inzet van de spelersgroep. Hij stelde dat de huidige vorm een gevolg is van collectieve vooruitgang en dat de ploeg de komende weken gefocust moet blijven. “Nu moeten we eerst de kwalificatie voor de play-offs veiligstellen en dan kijken wat er boven ons nog gebeurt”, besloot hij.

