Frustratie kookt over: Arthur Vermeeren zorgt voor opschudding bij Marseille met stevig incident

Het lijkt er steeds meer op dat de nederlaag van Olympique Marseille in Brugge een kruitvat heeft doen ontploffen. Arthur Vermeeren, die het al een tijdje met weinig speelminuten moet doen, zou in de clinch zijn gegaan met een concurrent, terwijl Amir Murillo richting de uitgang wordt geduwd.

Het gaat van kwaad naar erger voor Arthur Vermeeren bij Olympique Marseille. Na nochtans veelbelovende eerste weken komt de Rode Duivel de laatste tijd nauwelijks nog aan spelen toe. Volgens sommige bronnen zou zelfs een vertrek deze winter al overwogen worden voor de huurling van RB Leipzig.

Of die situatie op zijn gemoed weegt, is niet duidelijk, maar volgens La Provence liep het zondag op training mis tussen Vermeeren en een van zijn concurrenten op het middenveld, Geoffrey Kondogbia.

De Centraal-Afrikaanse international zou Arthur Vermeeren meermaals stevig hebben aangepakt, zonder dat de staf ingreep. Daarna escaleerde de situatie tussen beide spelers. Dat is opvallend, want Vermeeren staat net bekend als een rustige en eerder ingetogen jongen.

Ook Murillo richting uitgang

Het was niet het enige gespannen moment zondag op La Commanderie, het trainingscentrum van OM. En opnieuw was er een ex-speler uit de Jupiler Pro League bij betrokken. Zo zou Roberto De Zerbi Amir Murillo hebben laten weten dat hij op zoek mag naar een andere club.



Volgens de Italiaanse coach is de voormalige Anderlecht-back rechtstreeks betrokken bij te veel tegendoelpunten. Murillo werd daarop naar de beloften teruggezet, en De Zerbi gaf spelers met weinig speelminuten duidelijk het advies om een oplossing te zoeken. De vraag is alleen of dat in de laatste uren van de transferperiode nog zal lukken voor de Panamees.