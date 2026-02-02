Waarom Besnik Hasi maandag nog één keer naar Neerpede trok

Waarom Besnik Hasi maandag nog één keer naar Neerpede trok
Foto: © photonews

Besnik Hasi is geen trainer meer van Anderlecht. Na de nederlaag in de Clasico op Sclessin besliste het bestuur om in te grijpen. Maandagochtend keerde Hasi nog één keer terug naar Neerpede voor een emotioneel afscheid.

Besnik Hasi is niet langer de coach van Anderlecht. Na de nederlaag in de Clasico op Sclessin werd hij op straat gezet door het bestuur. De Kosovaar kon de hoge verwachtingen niet inlossen.

Na het ontslag van David Hubert, die nu eerste staat in het klassement met concurrent en rivaal Union SG, nam Hasi het stokje over. Te veel tegenvallende resultaten én slecht voetbal hebben tot zijn ontslag geleid.

Een laatste bezoek aan Neerpede voor Hasi

Dat werd zondagavond aangekondigd, toen alle spelers al thuis waren. Om die reden trok Hasi maandagochtend nog een laatste keer richting Neerpede. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Hij kwam er afscheid nemen van de spelersgroep. De kern bleef tot op de laatste moment vertrouwen uitspreken in de coach. De band tussen Hasi en zijn spelers was steeds goed.

Verder zal de Kosovaar zijn spullen ophalen in Neerpede. Het bestuur gaat de groep toespreken om hun beslissing uit te leggen. Nadien leidt Edward Still de training.

Anderlecht
Standard
Besnik Hasi

