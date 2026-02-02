Premier League-club biedt 40 miljoen euro voor sterkhouder: Club Brugge komt met duidelijk signaal

Club Brugge bleef opvallend rustig op de wintermercato. Met slechts één inkomende transfer leek er weinig te bewegen, maar achter de schermen kreeg blauw-zwart wél te maken met absolute topinteresse.

Club Brugge hield het deze wintermercato nog bijzonder rustig. Enkel Félix Lemaréchal werd aangetrokken terwijl Kaye Furo voor een mooi bedrag richting Brentford FC vertrok.

Zaid Romero werd op zijn beurt verhuurd aan het Spaanse Getafe. Behoudens een grote verrassingen volgen er geen transfers meer voor de Bruggelingen. De transfermarkt sluit maandagnacht.

Club cashte dus beperkt deze winter, maar het had er helemaal anders kunnen uitzien. Aan interesse was er namelijk geen gebrek. Het opvallendste wat er gebeurde, was een monsterbod op Joel Ordonez.

Monsterbod geweigerd door blauw-zwart

De centrale verdediger staat bij verschillende Premier League-clubs in de belangstelling, die ook ver wilden gaan. Volgens Het Laatste Nieuws deed Crystal Palace een bod "van naar schatting minstens 40 miljoen euro."

Een ongelooflijke aanbieding, die blauw-zwart alsnog weigerde. Dat sterkhouders van Club tijdens de winter niet mogen vertrekken werd nog maar eens benadrukt dit jaar. Zullen de Bruggelingen Ordonez volgende zomer voor een gelijkaardig bedrag kunnen verkopen?