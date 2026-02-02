'KAA Gent versterkt zich met 19-jarige centrale verdediger'

De wintermercato loopt vannacht af, maar bij KAA Gent is het nog niet gedaan. De Buffalo's staan dicht bij een extra versterking en richten hun pijlen op een jonge verdediger uit Ivoorkust.

De wintemercato sluit deze nacht en dus krijgen Jupiler Pro League-clubs nog een laatste kans om zich te versterken. KAA Gent staat op het punt om nog een jong Afrikaans talent binnen te halen.

Transferexpert Rudy Galetti weet dat de Buffalo's heel dicht bij de komst van Eric Simporé staan. Simporé is een 19-jarige centrale verdediger die momenteel bij SO Armée actief is.

Jong talent op komst bij KAA Gent

Dat is een club uit zijn thuisland, Ivoorkust. De verdediger is verder ook U20-international. De verwachting is dat hij snel een contract tekent in Oost-Vlaanderen.

Het zou gaan om een uitleenbeurt tot aan het einde van dit seizoen, met een aankoopoptie. Hij zou na Moctar Diop, Sota Tsukuda en Hyun-seok Hong de vierde winteraanwinst moeten zijn.



Op uitgaand vlak vertrokken Omri Gandelman, Franck Surdez, Bram Lagae, Stefan Mitrovic en Dante Vanzeir al. Het blijft afwachten of er nog beweging volgt in de komende uren.