OFFICIEEL: Misschien wel de meest verrassende transfer uit de JPL: verkocht voor 3 keer marktwaarde

Marseille legt 6 miljoen euro neer voor Tochukwu Nnadi, een transfer die in Frankrijk voor verrassing zorgde. De 22-jarige Nigeriaanse middenvelder komt over van Zulte Waregem voor maar liefst zes miljoen euro.

Nnadi maakte dit seizoen indruk als defensieve middenvelder bij Zulte, vooral door zijn werkethiek en fysiek spel. Hij staat bekend om zijn inzet, zijn vermogen om duels te winnen en zijn rol in het behoud van balans op het veld, zonder al te veel risico’s te nemen met aanvallend spel.

Het bedrag van 6 miljoen euro inclusief bonussen ligt fors boven zijn Transfermarkt-waarde van ongeveer 2 miljoen euro. De hoge prijs weerspiegelt volgens kenners vooral het potentieel en de interesse van andere clubs, waaronder enkele uit de Premier League.

Eric Chelle, bondscoach van Nigeria, volgt Nnadi al langer en is lovend: “Ik meende dat hij al lang in een grotere competitie had moeten spelen. Hij is snel, sterk, agressief in het heroveren van de bal en kan heel veel intercepties maken", klinkt het bij L'Equipe.

Nnadi doorliep de jeugd van Zulte en speelde een belangrijke rol bij de promotie van de club naar de eerste klasse. In de JPL viel hij op door zijn betrouwbaarheid en collectieve ingesteldheid, eerder dan door spectaculaire acties of doelpunten.

Bij Marseille zal hij moeten concurreren met Himad Abdelli en andere middenvelders. Zijn fysieke aanwezigheid en afstopcapaciteiten maken hem ideaal voor een rol als verdedigende middenvelder, iets waar Marseille zich deze winter duidelijk wilde versterken.