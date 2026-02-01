📷 'Wolfsburg krijgt njet van Club Brugge, ook Genk weigert bod van 16 miljoen euro'

Wolfsburg heeft in de slotfase van de wintermercato twee Belgische dossiers geopend. Zowel bij Club Brugge als bij KRC Genk kreeg de Duitse club echter nul op het rekest.

Onyedika blijft bij Club Brugge

Volgens Sacha Tavolieri werd een bod van bijna twintig miljoen euro op Raphaël Onyedika afgewezen door Club Brugge. De Duitse club wilde de middenvelder nog deze winter overnemen, maar blauw-zwart besliste om pas in de zomer opnieuw rond de tafel te gaan. De interne gesprekken bij Brugge leidden tot de keuze om de speler minstens tot het einde van het seizoen te behouden.

Het voorstel van Wolfsburg omvatte bonussen en benaderde de grens van twintig miljoen euro. Ondanks de omvang van het bod bleef Club Brugge bij zijn standpunt dat een vertrek nu niet wenselijk is. De speler blijft daardoor deel uitmaken van de kern voor de tweede seizoenshelft.

Genk weigert bod op Smets

Ook bij KRC Genk probeerde Wolfsburg door te duwen. De Duitse club toonde concrete interesse in Matte Smets en legde een bod van zestien miljoen euro op tafel, zo meldt Het Laatste Nieuws. Zowel de speler als Genk weigerden echter in te gaan op de aanbieding. De Limburgse club wil de verdediger niet laten vertrekken in de winterperiode.

Smets ziet een overstap zelf op dit moment niet zitten. Genk benadrukt dat de sportieve situatie primeert en dat een vertrek midden in het seizoen niet aan de orde is. Wolfsburg, dat op de veertiende plaats staat in de Bundesliga, blijft wel op zoek naar defensieve versterking.

Complexe zoektocht van Wolfsburg

De Duitse club wil in de laatste dagen van de mercato absoluut nog een centrale verdediger aantrekken. Zowel bij Brugge als bij Genk botste Wolfsburg echter op een duidelijke weigering. De combinatie van sportieve belangen en timing maakt beide dossiers moeilijk haalbaar.



